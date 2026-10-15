El PSOE de Salamanca denuncia el cierre de nueve colegios públicos en la provincia en tres años

El procurador del PSOE en las Cortes Fran Díaz (i) y la secretaria provincial de Educación, Erica Polo - PSOE

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Salamanca ha advertido de que la Junta ha cerrado nueve colegios públicos en otros tantos municipios "en apenas tres años", además ha otros cinco "en riesgo", mientras mantiene a alumnos que "en aulas prefabricadas", "recorta apoyos" para aquellos con necesidades educativas especiales, además de subrayar "malas condiciones laborales tanto de docentes como de trabajadores", y una Formación Profesional pública "incapaz de responder a toda la demanda".

Así ha resumido el PSOE de Salamanca lo que considera "un progresivo y continuado deterioro de la Educación pública en la provincia".

El procurador del PSOE en las Cortes, Fran Díaz, y la secretaria provincial de Educación, Erica Polo, han denunciado en rueda de prensa "el aniquilamiento" de la Educación pública en Salamanca del que han responsabilizado directamente al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por "mantener una política educativa marcada por la falta de inversión, los recortes y la insuficiencia de recursos".

"Esto no es una casualidad, esta es su política y esta es su ideología", ha advertido Díaz en referencia a la falta de incentivos para que las familias escolaricen a sus hijos en centros públicos y a la situación de unos centros que, según ha advertido, "siguen acumulando carencias mientras la Junta no ofrece respuesta alguna".

En este sentido el procurador ha puesto el foco en el cierre de colegios públicos en nueve municipios en los últimos tres años mientras localidades que crecen y necesitan ampliar sus recursos educativos "mantienen alumnado en aulas prefabricadas o barracones" como, ha puesto de ejemplo, sucede en Villares de la Reina, a lo que ha sumado las "carencias" de instalaciones en centros como el colegio público Miguel de Unamuno de Peñaranda de Bracamonte donde, en sus palabras, "no existe un espacio adecuado para desarrollar la actividad física y deportiva en las condiciones previstas por la legislación".

Fran Díaz ha exigido que la Junta revierta los "recortes" de maestros de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en el CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo y ha reclamado una oferta pública de Bachillerato para las comarcas de Ledesma y la Sierra de Francia, más flexibilidad en el transporte escolar y soluciones a los problemas de conciliación registrados al inicio del curso.

"La Junta está dejando desatendidas necesidades de colegios, institutos, necesidades de transporte escolar de alumnos y familias mientras traslada a los ayuntamientos gastos y responsabilidades que son de su competencia", ha continuado.

Por su parte, Erica Polo ha centrado su intervención en las condiciones laborales, las carencias en medios e infraestructuras y la docencia en Formación Profesional, "el complemento específico del profesorado lleva veinte años congelado" ha indicado, tras lamentar la sobrecarga de trabajo que soportan los docentes ante la falta de tiempo y de apoyos para atender a un alumnado cada vez más diverso, lo que provoca "un estrés laboral y, lo que es peor, una bajada de la calidad de la enseñanza" ha alertado.

Los socialistas consideran que detrás de los buenos resultados académicos de Castilla y León están "solo" los docentes y los profesionales "que hacen un trabajo admirable y excelente" y no pueden servir para "ocultar las carencias" de un sistema que, a su juicio, se sostiene en mayor medida por el "esfuerzo y la profesionalidad" de todos ellos.

Por ello, desde el PSOE ha reclamado a la Junta "más inversión en infraestructuras, plantillas suficientes, atención adecuada a la diversidad, mejores condiciones laborales y una apuesta por la Formación Profesional y el resto de las enseñanzas públicas", además de exigir a Mañueco que "abandone la propaganda y asuma sus responsabilidades".

"Cada colegio que cierra, cada apoyo que se retira y cada plaza pública que no se crea supone menos oportunidades para los estudiantes y las familias de Salamanca y su provincia" han indicado.