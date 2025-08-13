El PSOE de Salamanca denuncia las "pantallas fantasma" de los mercados municipales que permanecen apagadas.

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha criticado al equipo de Gobierno del Partido Popular por la colocación de "pantallas fantasma" en los mercados municipales, dispositivos que, "en muchos casos, permanecen apagados, muestran imágenes genéricas extraídas de bancos de fotografías, sin relación alguna con los mercados ni utilidad para comerciantes o clientes".

La concejala socialista Elvira Sánchez ha asegurado al respecto que se han instalado "unas pantallas sin ninguna información y los propios comerciantes se preguntan para qué sirven. No hay apoyo al comercio local, solo un escaparate caro que no resuelve los problemas de fondo", tal y como han asegurado desde el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

Sánchez ha recordado que, hace cinco meses, el alcalde "vendía que las pantallas ofrecerían información detallada sobre el conjunto de cada mercado y sobre los puestos". Sin embargo, han añadido, "ésta es otra muestra de actuaciones improvisadas, sin estrategia clara y sin diálogo con comerciantes y vecinos, que no son consultados, ni escuchados en sus necesidades reales".

Además, los socialistas han recordado que llevan meses reclamando la recuperación de la parada de autobús suprimida, que perjudica a los comerciantes del Mercado Central. "Es absurdo expulsar a los autobuses urbanos de la zona de bajas emisiones cuando se están sustituyendo por modelos sostenibles. Se castiga así a comerciantes y vecinos, mientras sí se permite el acceso a vehículos de carga y descarga, taxis e incluso coches particulares", ha criticado.

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de Gobierno que destine los recursos públicos a medidas efectivas, consensuadas y sostenibles que verdaderamente revitalicen el comercio y los espacios públicos. "Salamanca necesita proyectos serios, duraderos y acordados con la ciudadanía, no parches ni decorados de temporada", han concluido.

Desde el PSOE se ha indicado, además, que el Gobierno municipal ha convertido agosto "en un mes marcado por las ocurrencias, la improvisación y la falta de planificación", al recordar "el polémico gasto de 180.000 euros en las llamadas 'macetas gigantes' instaladas de forma fugaz en la calle Compañía para fomentar el comercio de la zona centro".