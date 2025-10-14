El PSOE de Salamanca reivindica una "igualdad real y efectiva" en el mundo rural

Las alcaldesas de Mogarraz, Soledad Álvarez; de Peñaranda de Bracamonte,Carmen Ávila, y de Carrascal de Barregas, Noelia Merino. - PSOE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas socialistas de la provincia --la regidora de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila; la de Mogarraz, Soledad Álvarez; y la de Carrascal de Barregas, Noelia Merino-- han reivindicado, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, una "igualdad real y efectiva" en el mundo rural, donde las mujeres son "el motor de desarrollo social, cultural y económico".

"Vivimos, trabajamos y hacemos políticas en el medio rural", han señalado. Asimismo, la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte ha advertido de que "si no fuera por las mujeres habría muchas más dificultades para fijar población", según un comunicado del PSOE de Salamanca recogido por Europa Press.

En esta línea, la alcaldesa de Peñaranda ha reclamado "iguales oportunidades y una vida digna en igualdad" para todas las mujeres que viven en los pueblos y ha llamado a impulsar "políticas municipales con perspectiva de género" en ámbitos como la sanidad, la conciliación, la protección ante la violencia machista, el urbanismo, el empleo, la cultura o el deporte.

"El objetivo es que las mujeres del medio rural se sientan con las mismas oportunidades que si vivieran en una gran ciudad: empoderadas, protegidas y con una vida plena desde el punto de vista social y mental", ha subrayado Ávila. En este sentido, ha apelado a la "implicación" de todas las administraciones para garantizar que las mujeres puedan "seguir siendo motor de desarrollo" en los municipios.

Por su parte, la alcaldesa de Mogarraz ha puesto el foco en los problemas de las mujeres que viven en pueblos pequeños, donde "las dificultades se multiplican".

En este sentido, ha criticado la falta de servicios básicos, como atención médica o transporte público, así como el cierre de centros escolares y la carencia de oferta cultural y de ocio, lo que, ha lamentado, "agrava el sentimiento de soledad y abandono, especialmente entre las mujeres mayores".

Por último, la alcaldesa de Carrascal de Barregas ha destacado que las políticas municipales dirigidas a las mujeres "no deben marginar ni excluir a los hombres", y ha reivindicado el "papel activo de las mujeres rurales más allá de las labores agrícolas o domésticas".

"Las mujeres deben tener su propio tiempo, para ellas mismas, para hablar, compartir y participar con otras mujeres, y esto es algo que ahora no ocurre", ha concluido Merino.