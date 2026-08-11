PSOE de Valladolid asegura que Mayte Martínez "ocultó durante días" la paralización de las obras del pabellón Pisuerga

Obras en el polideportivo Pisuerga de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado este martes a la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, de mantener "oscurantismo" y "ocultar" informaciones sobre los problemas detectados en las obras de la cubierta del Polideportivo Pisuerga, que han provocado su paralización "después de más de dos meses de advertencias técnicas".

El PSOE, en un comunicado recogido por Europa Press, alude al informe sobre la evolución de las obras que interpretan que "desmonta cualquier intento de presentar lo ocurrido como un problema inesperado" ya que se mencionan dudas y problemas relativos al proyecto desde "la primera reunión de seguimiento", fechada el 16 de abril.

Más de dos meses después, entre los días 1 y 2 de julio, indican que la Dirección de Obra "comunicó la necesidad de paralizar los trabajos para recalcular la estructura", algo que consideran que "no fue un imprevisto que apareció de repente" ya que "durante más de dos meses hubo advertencias, dudas estructurales, requerimientos y problemas de ejecución".

Por ello, el concejal socialista Juan Carlos Hernández reprocha a Martínez que "pese a esa sucesión de advertencias" y a la comunicación de la paralización por parte de la empresa a comienzos de julio, la concejala "no ofreció públicamente explicaciones" hasta el lunes día 13, después de que el 10 de julio "fue el PSOE quien preguntó por la situación en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes".

El lunes 13 de julio la comparecencia en rueda de prensa de la concejal se conoció después de que el PSOE anunciara por su parte una convocatoria del Grupo Municipal Socialista para criticar la situación de las obras.

"Mayte Martínez vuelve a actuar a remolque del PSOE. Cuando advertimos de los problemas los minimiza o no hace caso; cuando preguntamos, no ofrece toda la información; y cuando hacemos pública la situación, entonces corre a dar explicaciones. Pisuerga vuelve a demostrar que en Deportes primero llega el problema, después la denuncia socialista y solo al final aparece la concejala", ha denunciado Hernández.

"Lo más grave es que todos estos problemas se deben a la decisión de la concejala que, pese a la advertencia del PSOE, despreció un informe técnico que desaconsejaba de forma categórica instalar una cubierta nueva sobre la ya existente y lo hizo porque ese informe tenía 33 páginas y a la concejala le debieron de parecer pocas. Una decisión de la concejala que, además, suponía privar de luz natural a todo el polideportivo", han añadido.

"PREOCUPACIÓN POR EL CALENDARIO"

El PSOE señala que ahora la "preocupación" se centra en "el calendario", ya que mencionan "la incertidumbre sobre la solución estructural y sobre la reanudación de los trabajos" que consideran que "puede acabar afectando al inicio de la competición de baloncesto si el Polideportivo Pisuerga no está disponible para disputar los primeros encuentros de liga".

"Los aficionados no pueden pagar las consecuencias de una gestión marcada por la improvisación y la falta de transparencia. El club necesita certezas y sus socios tienen derecho a saber si podrán acudir con normalidad al Pisuerga cuando empiece la competición", ha subrayado el concejal socialista.

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado a Mayte Martínez que "abandone el oscurantismo" y explique con "total transparencia" el estado actual de la obra, los resultados de los estudios estructurales, el calendario real que maneja la Fundación Municipal de Deportes y qué alternativas están previstas "si el Polideportivo Pisuerga no puede estar disponible para el comienzo de la temporada".