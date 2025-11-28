El PSOE de Valladolid celebra el homenaje a 'Jeros' y defiende que responde a una moción que presentaron

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este viernes la noticia de que se dará el nombre de Juan Antonio Jiménez Muñoz, 'Jeros', a un paseo en el barrio de La Victoria y ha defendido que la propuesta procede de una moción que llevaron a la Comisión de Hacienda en noviembre de 2024.

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas han lamentado que "la nota oficial del Ayuntamiento", difundida este viernes, "omita la iniciativa que el PP rechazó en comisión para homenajear al compositor vallisoletano y dedicarle un espacio público en La Victoria".

El PSOE considera que se trata de un reconocimiento "justo a uno de los artistas más importantes de la música popular española y a la aportación de la comunidad gitana a la ciudad".

El PSOE incide en que la decisión "da cumplimiento" a la moción registrada y defendida por el PSOE en la Comisión de Hacienda el 14 de noviembre de 2024, en la que la propuesta "salió adelante con los votos favorables del PSOE y Valladolid Toma la Palabra, el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Vox".

La moción aprobada en 2024 establecía que la ciudad de Valladolid debía dedicar una calle o plaza al artista Juan Antonio Jiménez Muñoz, 'Jeros', así como organizar un homenaje institucional de acuerdo con su familia y personas allegadas. Además, ponía de relieve la vinculación del artista con el barrio de La Victoria y con la calle Fuente el Sol, donde nació el 29 de marzo de 1951, y subrayaba su condición de figura central de la rumba española y de cronista musical de una época.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista valora que el actual equipo de gobierno haya culminado, un año después, la parte del acuerdo relativa a la incorporación de 'Jeros' al callejero de Valladolid, mediante la creación del Paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros', en un entorno ligado a su biografía y a su memoria.

El PSOE considera también que el Ayuntamiento ha omitido de manera "intencionada" la referencia a dicha moción, aprobada por el Pleno del 25 de noviembre de 2024.

Para el Grupo Municipal Socialista, supone "borrar deliberadamente el papel de la oposición y del propio Pleno", y "una falta de respeto institucional y una manera poco transparente de entender la acción de gobierno".

"El reconocimiento a Juan Antonio Jiménez 'Jeros' es un logro colectivo de la ciudad de Valladolid y del conjunto de su corporación, no un patrimonio exclusivo del equipo de gobierno de turno", ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

"Nos alegra que se materialice el acuerdo que impulsamos en 2024, pero es inaceptable que se intente reescribir la realidad ocultando que fue el PSOE quien promovió y sacó adelante la moción que hoy se cumple", ha continuado Herrero.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que estaría pendiente la segunda parte del "mandato" aprobado en 2024 la organización de un homenaje institucional a 'Jeros', "consensuado con su familia y con las entidades y colectivos vinculados al barrio de La Victoria y al Pueblo Gitano".

En este sentido, los socialistas han reclamado al equipo de Gobierno que convoque a la familia y a los grupos municipales para "diseñar un acto a la altura de la trayectoria del artista" en el que también se tenga en cuenta que este 2025 se conmemora el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España.