El PSOE de Valladolid cree que la resolución de la AN anticipa "gravísimas consecuencias" por la liquidación de la SVAV

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Valladolid, Pedro Herrero. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha considerado este viernes que el fallo de la Audiencia Nacional contrario a la suspensión de la resolución del convenio ferroviario de la ciudad, adoptada unilateralmente por Adif, anticipa "gravísimas consecuencias" por la paralización de dichas actuaciones y la previsible disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

Así lo ha señalado Herrero este viernes en declaraciones a los medios de comunicación después de conocerse la resolución este jueves contraria a la solicitud de suspensión cautelar presentada por la Administración autonómica, vinculada al recurso presentado contra la resolución del convenio para la integración. Cabe recordar que el Ayuntamiento ha planteado acciones judiciales en el mismo sentido que todavía están pendientes de resolverse por parte del órgano judicial.

"La sentencia es corta y muy clara y lo que dice claramente es que el boicot que el alcalde Carnero y la Junta de Castilla y León han sometido a la Sociedad Valladolid Alta velocidad para llevar a la quiebra y su intento posterior de resucitarla para no se sabe muy bien qué es un auténtico despropósito", ha recalcado Herrero.

Además, ha interpretado que "la pinta que esto tiene" es que la SVAV "está muerta" porque Carnero "la ha matado con ayuda de la Junta".

Y esa previsión del portavoz socialista "anticipa unas gravísimas consecuencias para la ciudad de Valladolid", porque considera que se van a "perder muchos millones de euros" como consecuencia de la liquidación de la SVAV.

Al ser preguntado por las cifras que tendría que aportar el Ayuntamiento, Herrero ha recordado que en 2017, cuando se planteó la posibilidad de disolver la entidad, a la que acusa de haber llevado a la "quiebra" al exalcalde 'popular' León de la Riva, se hablaba de que tendría que aportar "42 millones de euros". Ahora, ha aventurado, "pueden ser unas cantidades en torno a eso", una cifra que se acercaría a las cantidades que suele destinar el presupuesto municipal a toda la inversión en un año.

"Por desgracia estas insensateces luego las pagan los ciudadanos", ha apostillado Herrero, que ha culpado de la situación al PP. "Ellos", en referencia al Partido Popular, "se lo han cargado", al igual que considera que "se cargaron el soterramiento" hace más de una década cuando "lo llevaron a la quiebra" y en 2017" propusieron el convenio de integración froviaria" para evitar las consecuencias que tendría una liquidación, cuando Adif y Renfe dependían del Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy.

Por todo ello, Herrero ha aprovechado para sugerir que "la única solución a esa amenaza" es un cambio de Gobierno en el Ayuntamiento en las elecciones municipales del próximo año, para que a través de las urnras "Valladolid deshaga este mandato perdido y vuelva a poner otra vez a la ciudad en la senda del progreso de del desarrollo y subirse único carro que ha tenido garantizado para integrar el tren en su historia, que es la integración ferroviaria".

El portavoz socialista ha planteado que espera ver si el alcalde quiere "entrar sobre este hecho" en el Pleno para el debate sobre el estado de la ciudad, fijado para este lunes, 11 de mayo, pero ha aseverado que el balance de los tres años que se cumplen pronto de este mandato "es terrible y lo mejor que se puede decir es que ya solo queda un año".