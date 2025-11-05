PSOE de Valladolid fuerza un Pleno extraordinario para cuestionar la labor de Carnero y el "alcalde B"

Archivo - Pedro Herrero atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha registrado este miércoles la petición de un Pleno extraordinario para proponer una moción para que "el alcalde --Jesús Julio Carnero-- se dedique más a la Alcaldía" y en cuya exposición critican la labor del director general de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, a quien la oposición se refiere como "alcalde B".

El portavoz de la formación, Pedro Herrero, ha explicado la solicitud a los medios de comunicación y ha recordado que ahora, según el Reglamento Orgánico, el alcalde debería fijar una fecha para la celebración del Pleno extraordinario en un plazo de 15 días hábiles, quedará "automáticamente convocado" 10 días hábiles despúes, lo que según sus cálculos llevaría al 10 de diciembre.

La solicitud de Pleno extraordinario se presenta después de que, como ha recalcado Pedro Herrero, el alcalde 'popular' haya "prohibido" en dos ocasiones presentar mociones a sesiones plenarias porque mencionaban "la figura del alcalde B".

En la petición registrada este miércoles, figura un un único punto en el orden del día: "Moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía", pero como ha explicado Herrero, en su texto expositivo se menciona de nuevo la figura del director de Coordinación del área de Alcaldía, que afirma que "ya ha supuesto un gasto de 320.000 euros con cargo al presupuesto sin aportar solición a los atascos, la suciedad o la descoordinación entre áreas".

Herrero ha defendido que para "evitar" que se debata en el mociones las funciones del cargo de libre designación nombrado hace ahora dos años por el alcalde tras un cuestionado proceso de convocatoria pública, Carnero "se ha saltado la Constitución".

LA DENUNCIA AL ALCALDE, PENDIENTE DE TRÁMITE

En este sentido, el PSOE presentará próximamente una denuncia contra el alcalde por presunta vulneración de derechos fundamentales de los grupos de la oposición por dicha cuestión, como anunciaron los socialistas la pasada semana.

Herrero ha detallado que están "en contacto" con un abogado para presentar "en los próximos días" la denuncia, la cual ha considerado que es "sencilla" por lo que augura un procedimiento "rápido" y un pronunciamiento judicial "bastante rápido".

A juicio del portavoz socialista, Carnero ya no va a poder "evitar" que se aborde este asunto en un debate de moción en el Pleno porque considera "un clamor" en la ciudad que la gestión municipal es "un desastre, reina la descoordinación, la gente lo ve y la razón es que ni él está, de hecho hoy está en el Senado, para variar, ni tampoco su alcalde B hace nada".

Así, espera que en la sesión extraordinaria el regidor vallisoletano, que como ha recordado Herrero lleva casi dos años y medio de mandato, pueda explicar "a qué se debe este desbarajuste" mientras el PSOE le pedirá "que se dedique más a la Alcaldía de Valladolid".

Entre los asuntos que llevan al PSOE ha calificar la gestión municipal de "desbarajuste", señalan en un comunicado que "las quejas ciudadanas se han disparado en limpieza", que "la movilidad empeora", el mundo del deporte "sigue a la espera del cumplimiento de promesas" con "la imagen de goteras en el Polideportivo Pisuerga", los "varapalos judiciales" como el que anula la anterior ordenanza reguladora de los carriles bici; que "el alcalde se haya enterado por la prensa de decisiones estratégicas como la implantación de una nueva fábrica de baterías".