PSOE de Valladolid habla de "ruptura" por parte del PP del consenso en torno a la declaración del FEMP por el 25-N

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado este miércoles al PP nacional de haber roto el "consenso institucional" en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al haber aprobado en solitario en la Federación Española de Municipios y Provincias una declaración que es la que se ha remitido a los ayuntamientos españoles para su posible lectura en actos oficiales con motivo del 25-N.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha asegurado este miércoles a los medios de comunicación que si se lleva este texto al acto institucional del Ayuntamiento el próximo martes el PSOE "no participará" al considerar que es "un panfleto" del Partido Popular y que se trata de utilizar a las mujeres "como arma arrojadiza".

El concejal socialista ha explicado que, habitualmente, la declaración institucional que leen representantes de los grupos municipales en el acto contra la violencia de género es remitida por la FEMP a los ayuntamientos españoles y por lo general está consensuada entre PP, PSOE y otros de los partidos representados en la federación de administraciones locales, salvo Vox.

Herrero asevera que esto "era un acuerdo pactado, fruto de la voluntad de consenso en una materia tan sensible como es la violencia de género".

El portavoz socialista ha asegurado que este año "se había trabajado de nuevo en esa misma línea y se había alcanzado un consenso entre PP y PSOE sobre un texto común". Sin embargo ha atribuido a "una llamada de Génova" la "orden de romper ese acuerdo y de impedir una declaración conjunta" y presentar una moción del partido que ha salido adelante gracias a la mayoría que tienen los 'populares' en la FEMP.

"Hay una ruptura unilateral por parte del Partido Popular de Feijóo, que ha decidido que, con el PSOE ni agua, tampoco en esta materia", ha criticado.

Según han apuntado fuentes del equipo de Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, la principal diferencia sobre el contenido del documento reside en un párrafo en el que se alude a los problemas que se conocieron hace unos meses con las pulseras telemáticas que llevan los maltratadores para tratar de garantizar la seguridad de las víctimas.

El texto aprobado en la FEMP con los votos mayoritarios del PP, la abstención de ERC y Junts y la oposición de PSOE y Sumar, reza que "resulta inaplazable mejorar los sistemas de control telemático de los maltratadores para evitar cualquier fallo que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas. No caben errores cuando hay vidas en juego".

En este contexto, Herrero ha mostrado su "preocupación" por lo que pueda suceder en Valladolid, pues en el momento de hablar con los medios de comunicación todavía desconocía si el texto que iba a trasladar la Concejalía a los grupos era la moción aprobada por el PP en la FEMP, a la que ha definido como "un panfleto de partido"

"Si es lo que van a intentar imponernos como texto del acto institucional del 25-N en el Ayuntamiento, ya adelantamos que el Grupo Socialista no va a participar de ese paripé", ha anunciado el portavoz socialista.

Esto supone, a su juicio, "convertir un acto institucional en un acto de partido", lo que resulta intolerable, pues entiende que un encuentro de ese tipo tiene valor "precisamente porque es institucional, porque se apoya en un texto en el que todos hemos cedido para buscar un acuerdo y una redacción conjunta en torno a lo fundamental".

MOCIÓN EN EL PLENO DEL LUNES 24

Herrero ha explicado también que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha registrado para el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el lunes, una moción que asegura que "recoge literalmente el texto inicialmente consensuado entre el PSOE y el PP en la FEMP", por lo que "no es una moción del PSOE", sino "una moción del PSOE y del PP".

El portavoz socialista ha emplazado al Grupo Municipal Popular a "retratarse" en el debate y la votación de esa iniciativa que se tratará en el Pleno que se celebra el lunes 24 de noviembre. "Si el PP de Valladolid vota en contra de este texto, estará votando en contra de lo que su propio partido había acordado inicialmente en la FEMP", ha enfatizado.

Por ello, asevera que el alcalde, Jesús Julio Carnero, "tendrá que explicar a las mujeres de esta ciudad por qué rompe ese consenso y por qué se alinea con la estrategia de Génova de utilizar la violencia de género como munición partidista contra el Gobierno de España".

VALLADOLID TOMA LA PALABRA

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha reprochado que el PP ha provocado que "no haya una declaración institucional en la FEMP", lo que supone, a su juicio, que las declaraciones en los actos de los ayuntamientos en los próximos días no serán "institucionales".

Anguita le ha planteado por ello una propuesta al concejal de Personas Mayores, Servicios Sociales y Familia, Rodrigo Nieto, para que los grupos políticos que considera que creen en la lucha contra la violencia de género acuerden un texto "de mínimos" en el que todo estén de acuerdo y puedan leerlo "tranquilamente". De esta manera entiende que se saca el debate político de la lucha contra la violencia de género.

En el caso contrario, si el PP traslada a los grupos su moción aprobada en la FEMP, VTLP tendrá que "valorar" si se suma a la lectura, pero ha apuntado que "no puede ser que las declaraciones institucionales las imponga un solo partido", porque en ese caso deja de ser institucional.

"Todo lo demás está dentro de la legítima debate político, sin ningún problema, debatimos si hay que hacer más cosas con las pulseras", ha matizado Anguita.