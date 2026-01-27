El PSOE de Valladolid pide, ahora formalmente, un informe técnico que valore la seguridad de Arco de Ladrillo

Pedro Herrero mide una de las grietas en el viaducto del Arco de Ladrillo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha registrado este martes una solicitud formal dirigida al secretario general del Ayuntamiento, para que facilite una copia "del informe técnico municipal actualizado que avale que la seguridad y la estabilidad del viaducto del Paseo de Arco de Ladrillo están plenamente garantizadas" o, en su defecto, para que se proceda a su elaboración inmediata.

La petición se presenta tras el debate celebrado en el Pleno ordinario de este lunes, en el que PP y Vox rechazaron la moción del Grupo Socialista que reclamaba precisamente una evaluación técnica "clara y transparente" del estado del viaducto, ya que alegaban que si algún técnico municipal considerara que la situación de la infraestructura no es segura, el Ayuntamiento habría actuado de urgencia como lo hizo en mayo de 2024.

El PSOE relata que "durante ese mismo debate, el alcalde afirmó textualmente 'Quiero significar, en primer lugar, que la oposición, como el resto de concejales de este Ayuntamiento, tienen a su disposición los servicios técnicos de este Ayuntamiento para ver y analizar esta cuestión. Los mismos en los que este equipo de gobierno lógicamente se apoya a la hora de tomar una decisión u otra'".

El portavoz socialista, Pedro Herrero, considera que las palabras de Carnero en el Pleno "obligan al equipo de gobierno a atender esta demanda con coherencia y transparencia".

"Si el alcalde asegura que se apoya en los servicios técnicos para tomar decisiones, lo mínimo es que exista un informe actualizado que certifique la seguridad del viaducto y que dicho informe pueda ser conocido y analizado por todos los grupos municipales", ha señalado.

El Grupo Municipal Socialista entiende que Carnero "tomó la decisión de no hacer caso a los técnicos que recomendaron la demolición del viaducto como solución de seguridad definitiva y que, a cambio, bloqueó la construcción del nuevo paso inferior del Arco de Ladrillo que estaba previsto".

El portavoz socialista ha añadido que el gobierno municipal "se empeñó en gastar 2.281.867 euros (IVA incluido) para parchear un viaducto enfermo" para "mantenerlo en pie y que después de esa actuación el viaducto sigue presentando patologías muy graves", "pérdida de capacidad" y "déficit de seguridad".

Herrero menciona un informe técnico del "ingeniero responsable" de la actuación que se realizó entre mayo de 2024 y mayo de 2025 que menciona esa pérdida de capacidad de carga y el "déficit de seguridad incluso para vehículos de 26 toneladas", recomendando la limitación del paso de vehículos pesados.

"A pesar de las recomendaciones y advertencias de los técnicos, Carnero y Vox no han restringido el tránsito de vehículos pesados y reiteraron en el Pleno que consideran que la seguridad del viaducto está garantizada, lo cual no convence al Grupo Municipal Socialista mientras dicha afirmación no esté avalada por informes técnicos", ha añadido Herrero.

El PSOE señala que tras la finalización de esas obras el pasado mes de mayo y la reapertura del vial, "han reaparecido signos de deterioro y fisuras visibles en la calzada y en elementos de la propia estructura, lo que ha generado preocupación entre vecinos del entorno y entre los miles de usuarios que cruzan a diario esta infraestructura".

La solicitud registrada este martes, ha incidido el PSOE, "pretende que los vecinos puedan disponer de una evaluación profesional y verificable, que permita despejar dudas".

El PSOE cree que "el Ayuntamiento no puede pedir confianza ciega. La seguridad de una infraestructura estratégica no se acredita con declaraciones, sino con informes técnicos claros, fechados y firmados, y con medidas coherentes con lo que esos informes recomiendan", ha señalado Herrero.