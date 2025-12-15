PSOE de Valladolid propone una candidatura a Cortes que mantiene a Gómez Urbán, Pedro González y Pelegrina en cabeza

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Valladolid ha aprobado la propuesta de candidatura por la circunscripción de Valladolid a las Cortes de Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas, en la que mantiene en los tres primeros a puestos a los mismos representantes que concurrieron en cabeza en 2022: Patricia Gómez Urbán, Pedro González Reglero y Laura Pelegrina.

Según han informado fuentes del PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, la decisión se ha adoptado en el transcurso de la reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva Provincial, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Federales y en el Reglamento de desarrollo de los procesos de selección de candidaturas del partido.

La propuesta, han explicado, será remitida ahora a los órganos autonómicos correspondientes para su validación definitiva.

La Comisión Ejecutiva Provincial ha subrayado que la propuesta combina "experiencia y renovación". De tal manera está encabezada por los tres actuales procuradores que encabezaron la lista socialista por Valladolid para las elecciones de 2022, como son Patricia Gómez, Pedro González y Laura Pelegrina.

A continuación figuran, por este orden, Sergio García, Ana Casado, Diego Vallejo, la exsenadora Sara Galván, Juan Antonio Esteban, la ex subdelegada del Gobierno Alicia Villar, José María Prados, Marisa Bartolomé, José Domingo Castaño, María Gómez, Pablo Poveda y Verónica Gutiérrez.

Perfiles que conocen de primera mano la realidad de la provincia y que están preparados para defender los intereses de Valladolid en las Cortes de Castilla y León. El PSOE de Valladolid afronta las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una alternativa de gobierno seria, cercana y centrada en mejorar la vida de las personas.

El PSOE de Valladolid ha destacado que la candidatura responde a un "proyecto político comprometido con el desarrollo de la provincia y con la defensa de unos servicios públicos fuertes y de calidad, la igualdad de oportunidades, la creación de empleo y la cohesión social en Castilla y León".

Entre las ausencias con respecto a la convocatoria de 2022 destaca la ya conocida salida de José Francisco Martín, un histórico del PSOE autonómico que figuró entonces en el cuarto puesto pero que ya se despidió de las Cortes el pasado mes de octubre, y la de María Isabel Gonzalo, que figuró en el quinto lugar y que ha sido procuradora durante la Legislatura que ahora concluye.