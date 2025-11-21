PSOE de Valladolid reclamará en el Pleno volver a solicitar a la Junta la cesión del antiguo Cine Castilla, en Girón

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid lleva una moción al próximo Pleno, que se celebra este lunes, 24 de noviembre, en la que se plantea volver a solicitar a la Junta de Castilla y León la cesión del antiguo Cine Castilla, situado en el barrio vallisoletano de Girón y sin uso desde hace décadas.

La moción, que se debatirá el 24 de noviembre, plantea recuperar para la ciudadanía un espacio emblemático para su utilización como espacio público de carácter cultural y social.

El inmueble está en la agenda del Ayuntamiento de Valladolid desde hace tiempo y ya fue objeto de una moción en el año 2021, presentada entonces por el Grupo de Ciudadanos y que fue aprobada por unanimidad, para solicitar ya la cesión.

De hecho, posteriormente se iniciaron conversaciones entre el equipo de Gobierno de PSOE y VTLP y la Junta de Castilla y León, pero, como explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista, "las condiciones impuestas por la Consejería de Economía y Hacienda en la orden de 14 de noviembre de 2022 no fueron asumibles por la Intervención General Municipal, lo que frenó un acuerdo que hubiera permitido iniciar ya la recuperación del edificio".

El antiguo Cine Castilla, ha relatado Herrero, forma parte del paisaje sentimental y patrimonial de Valladolid desde su inauguración en 1958. "Fue una de las primeras grandes salas de proyección fuera del centro de la ciudad y su apertura simbolizó la consolidación de Girón como un barrio vivo, con identidad propia y una intensa actividad cultural", ha añadido.

"El cierre del edificio supuso la pérdida de uno de los escasos equipamientos culturales del barrio, que desde 1998 permanece cerrado, sin mantenimiento y en un preocupante estado de deterioro, a pesar de ser de titularidad autonómica desde 1982 y del evidente potencial que tiene", ha explicado el edil.

Para Herrero, mantener "abandonado" el Cine Castilla significa permitir que un símbolo de la memoria urbana de Valladolid siga "degradándose día a día", ha explicado el portavoz socialista, Pedro Herrero, quien ha recordado que, a lo largo de los últimos años, han sido numerosas las voces vecinales, sociales y culturales que han reclamado su recuperación para uso público.

"Vecinos que llevan décadas vinculados al barrio, asociaciones como la Asociación Vecinal Valle de Olid y distintos colectivos juveniles y culturales han subrayado reiteradamente la necesidad de contar con un espacio polivalente en Girón para actividades culturales, formativas y de convivencia intergeneracional", apunta el portavoz socialista.

La moción pone el foco en el déficit de espacios públicos de estas características en la zona y denuncia que la inacción de la Junta de Castilla y León está privando al barrio y al conjunto de la ciudad de un equipamiento con un enorme valor simbólico y funcional.

"Mientras otros municipios de Castilla y León han sido capaces de recuperar antiguos cines o edificios patrimoniales mediante acuerdos de cesión con la administración autonómica, en Valladolid el Cine Castilla continúa cerrado y en desuso"; señala Herrero.

"No es aceptable que la falta de voluntad política de la Junta condene a la ruina a un espacio que podría estar al servicio de la ciudadanía. El barrio Girón y Valladolid no pueden resignarse a ver cómo el antiguo Cine Castilla continúa cerrado y deteriorándose. Es un espacio que pertenece a la memoria colectiva de la ciudad y que debe volver a llenarse de vida cultural y social", subraya el portavoz Socialista, Pedro Herrero, quien reclama a la Junta de Castilla y León "seriedad, responsabilidad y altura de miras para desbloquear de una vez por todas la cesión del edificio en condiciones viables para el Ayuntamiento".

"Girón merece disponer de un espacio público de referencia para la cultura, la participación vecinal y el encuentro entre generaciones, al mismo nivel que otras zonas de la ciudad", ha recalcado antes de advertir de que el PSOE no dejará de insistir "hasta que el Cine Castilla vuelva a abrir sus puertas para la gente y el barrio recupere uno de sus espacios más emblemáticos".