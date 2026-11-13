El PSOE de Valladolid recuerda al Ayuntamiento que incumple las medidas acordadas de mejora de la seguridad de peatones

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Valladolid, Pedro Herrero (izda), y el concejal Luis Vélez. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha recordado al equipo de Gobierno formado por PP y Vox que lleva "tres años sin elaborar el Plan de visibilidad de los pasos de peatones" que apuntan que se aprobó por unanimidad en un pleno municipal en 2023, lo que consideran que es "un ejemplo más de la desidia" del alcalde, Jesús Julio Carnero.

Según señala el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, en el pleno municipal de diciembre de 2023 se aprobó por una unanimidad un acuerdo que señalaba que "el Ayuntamiento de Valladolid elaborará en el año 2024 un Plan Director de mejora de la visibilidad de los pasos de peatones en la ciudad de Valladolid".

"Pasó 2024 y el equipo de gobierno PP-Vox no elaboró nada; pasó 2025 y tampoco hizo nada, y está a punto de concluir 2026 con la inacción como denominador común", ha criticado el PSOE, en lo que su portavoz, Pedro Herrero, ha considerado como "lo que pasa cuanto hay un alcalde más pendiente de Madrid y de la campaña electoral", ya que Jesús Julio Carnero ha sido senador en los últimos tres años y repite ahora como candidato a la cámara alta en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Grupo Municipal Socialista indica que ha preguntado de forma reiterada en los plenos celebrados en diciembre de 2024, diciembre de 2025 y el pasado 29 de junio de 2026. "La realidad es que los continuos requerimientos de los concejales del PSOE han tenido receptividad cero en el equipo de gobierno PP-Vox", han lamentado.

En consecuencia, los concejales del PSOE instan al equipo de gobierno de Carnero a cumplir ya el mandato del Pleno. Esta propuesta se reitera con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebrará el próximo domingo, fecha instituida en 2025 por Naciones Unidas.

Herrero ha añadido que en estos tres años además de "no haber hecho absolutamente nada" la siniestralidad ha crecido.

También ha sumado que cuando el pasado 1 de octubre entró en vigor la nueva regulación de los semáforos que existen en Valladolid para evitar la coexistencia de la luz ámbar para los vehículos, mientras los peatones tienen el semáforo en verde. "A pesar de que la nueva norma se aprobó el 24 de junio transcurrieron tres meses sin hacer prácticamente nada, actuando en uno de 232 cruces", han insistido.

RESPUESTA DEL CONCEJAL DE TRÁFICO

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal de Tráfico y Movilidad ha respondido a esta reclamación del Grupo Socialista y ha defendido que se ha elaborado un plan del que "se da conocimiento al Consejo de Seguridad Vial", si bien no ha precisado si se trata de ese Plan Director de mejora de la visibilidad en pasos de peatones.

Gutiérrez Alberca considera "más importante" aun que en estos tres años se ha actuado "de forma efectiva en cientos de cruces" en los que se ha "favorecido la visibilidad" y también se ha actuado en varios entornos escolares, con mejora de la seguirdad de los cruces y reducción de velocidades máximas.

A parte de ello, el edil del PP ha reprochado estas críticas del PSOE de Valladolid "con la que tienen encima, por falta de seguridad en los desplazamientos de miles de españoles", en aparente referencia al accidente ferroviario de Urda.

"Se ha hecho más por la seguridad vial que nunca se hizo en este Ayuntamiento", ha defendido Gutiérrez Alberca.