El PSOE de Valladolid vota en contra de los presupuestos de la FMC, que suben un 5,3%, por "aumentar gastos superfluos"

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha explicado que ha votado en contra de los presupuestos de la Fundación Municipal de Cultura para 2026, que ascienden a 18,28 millones de euros con un incremento del 5,3 por ciento más que en 2025, porque consideran que se centran en la externalización y aumentan "gastos superfluos".

El presupuesto se ha presentado este martes en el Consejo Rector de la Fundación.

El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de los presupuestos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) para 2026 "por consolidar un modelo de gestión centrado en la externalización de servicios y el aumento de gastos superfluos, en detrimento del apoyo real a la creación local, la participación ciudadana y la red cultural de la ciudad".

"Estos presupuestos refuerzan la foto y la alfombra roja, pero siguen de espaldas a quienes sostienen la vida cultural cotidiana en Valladolid: profesionales, asociaciones y barrios", ha señalado la concejala socialista Charo Chávez.

Según el análisis comparativo de las cuentas, el presupuesto global de la FMC aumenta un 5,3 por ciento, hasta los 18,28 millones de euros, pero ese incremento, como interpreta el PSOE, "no se traduce en más recursos para cultura de base, programas educativos o creación artística local. "Se prioriza contratar fuera, hacer publicidad y engordar partidas protocolarias, mientras el tejido cultural sigue sin un impulso estable ni transparente"".

Según Chávez, si se compara estas cuentas con las últimas que aprobó el anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP para 2023 "la subida es apenas del 0,7 por ciento".

Buena parte del aumento lo atribuye la edil al efecto del "tijeretazo" de 2024 y a la incorporación de la Seminci al presupuesto de la Fundación "sin una estrategia cultural integral".

La edil ha destacado que el Teatro Calderón sube un 4,7 por ciento hasta los 3,3 millones, con el grueso del crecimiento en seguridad, limpieza y trabajos con empresas externas y una nueva partida de 25.000 euros en publicidad.

En paralelo, Promoción Cultural y Artes Escénicas cae un 4,2 por ciento al tiempo que se multiplica la publicidad y crecen los trabajos externos. "Se incentiva el gasto de escaparate mientras se aplaza la inversión transformadora", valora la concejala socialista.

Chávez ha apuntado, asimismo, que el Museo Patio Herreriano mantiene su presupuesto "pese a su relevancia y potencial de crecimiento"; y que Fiestas Populares se erige "como programa independiente con 546.500 euros destinados sobre todo a escenarios, maquinaria y actuaciones contratadas".

"No hay un reequilibrio a favor de la cultura de proximidad ni de la autoría local", ha interpretado Chávez.

En lo que respecta a la Seminci, la concejala ha valorado que el festival sube hasta 3,4 millones de euros, de los que 400.500 se asignan a atenciones protocolarias y 1,9 millones a servicios externos, con un salto en publicidad desde 5.000 euros en 2023 a 70.000.

"Apoyar la Seminci es irrenunciable, pero hacerlo sin reforzar en paralelo la base cultural, la creación y la educación es desequilibrado y miope", ha indicado Chávez, que también ha advertido de que el gasto de personal solo aumenta un 2,8 por ciento frente al 6 por ciento de suministros y gastos corrientes.

"Sin equipo público suficiente, la Fundación profundiza en la dependencia de la externalización y pierde capacidad técnica, planificación y control", ha señalado.

A ello se suma la ausencia de medidas para proteger los derechos de autoría frente al uso de nuevas tecnologías como la IA, la falta de una hoja de ruta participada y ajustada a las buenas prácticas y el estancamiento de las subvenciones y del apoyo a la creación y a los proyectos audiovisuales locales.

"La cultura no es un instrumento de propaganda; es un derecho ciudadano y un vector de cohesión social que requiere planificación, transparencia y estabilidad", ha defendido.