PSOE ve "imposible" que Carnero pueda planificar políticas municipales sin aportar cifras "fiables" de viviendas vacías

Los socialistas advierten de que el dato ofrecido por el Ayuntamiento no se corresponde con el informe utilizado para la Tasa de Basuras

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha advertido de que el dato ofrecido por el Ayuntamiento en relación con las 10.000 viviendas vacías en la ciudad no se corresponde con el que se recoge en el informe utilizado por el gobierno municipal para determinar los importes de la Tasa de Basuras, de forma que resulta "imposible" que el alcalde, Jesús Julio Carnero, pueda planificar políticas municipales sin aportar cifras "fiables" de viviendas vacías.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha explicado que este documento se contempla que de las 158.496 viviendas que hay en la ciudad de Valladolid, están vacías 27.435 viviendas, lo que representa un 17,3 por ciento.

Por esta razón, Herrero ha asegurado que "o el concejal de Urbanismo no sabe de lo que habla o la Tasa de Basuras está mal calculada", en tanto en cuanto esta diferencia "resulta preocupante, ya no sólo por el desfase, sino también por quién lo plantea, que es nada menos que el concejal de vivienda, y porque se trata del problema más importante que existe en estos momentos en la sociedad".

Por todo ello, los socialista consideran que es "imposible" que el gobierno municipal sea capaz de planificar con un mínimo de rigor y seriedad las políticas municipales de vivienda de los próximos años si ni siquiera es capaz de facilitar una cifra "fiable" de viviendas vacías.

En consecuencia, han reclamado a PP y Vox que faciliten la cifra oficial a la "máxima brevedad", al tiempo que han asegurado que saber el número preciso de viviendas vacías es un "dato crucial" para plantear las políticas de vivienda, puesto que ha de partirse de un diagnóstico realista para poder tomar decisiones.

Por último, el PSOE ha subrayado que hay en torno a 5.000 personas de Valladolid apuntadas oficialmente como demandantes de una vivienda protegida en el registro de la Junta de Castilla y León y "no es lo mismo" incidir en la construcción que en la rehabilitación.