El PSOE votará en contra de los decretos contra incendios de la Junta que se somenten a ratificación en las Cortes

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de los decretos contra incendios de la Junta de Castilla y León que se someterán a ratificación este miércoles en el Pleno de las Cortes.

Así lo ha adelantado el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, en rueda de prensa tras el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA).

De la Rosa ha explicado que el Partido Socialista "no puede avalar una propuesta que no cuenta con el beneplácito ni la opinión favorable de los verdaderos protagonistas, que son los profesionales del sector forestal" y que además es un planteamiento "insuficiente".

El secretario de Organización ha ratificado así el sentido del voto que ya adelantó la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, toda vez que los decretos no cuentan con el apoyo de los sindicatos, que se reunieron el pasado jueves, 20 de noviembre, con la Junta de Castilla y León, donde ya expresaron su rechazo.

Los dos decretos leyes de la Junta de Castilla y León de medidas urgentes en materia de incendios forestales --uno se centra en el personal al servicio de la Administración de la Comunidad y el otro en los denominados "anillos de seguridad" en torno a los núcleos urbanos-- fueron aprobados por el Ejecutivo en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 23 de octubre y las normas están pendientes de la necesaria convalidación de las Cortes de Castilla y León, que se tiene que producir por plazo en el pleno que tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre.

Además, las normas siguen en negociación con la parte sindical, que tachó de "decretazo" el texto que contempla, entre otros, el reconocimiento de la figura de bombero forestal y la creación de un nuevo grupo para los agentes medioambientales. De hecho, la Consejería de la Presidencia convocó el pasado jueves la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública para abordar la propuesta de modificación de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de personal laboral.