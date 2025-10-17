PSOE y Vox invitan al PP a que regrese a la investigación de las gastronetas, pero declina

BURGOS 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Vox han reprobado a los concejales del PP que abandonaron la comisión de investigación sobre las gastronetas y han pedido al Grupo Popular "regresar" a este órgano que busca clarificar lo ocurrido y el modo de proceder del equipo de Gobierno en la concesión de las ocupaciones de suelo para la instalación de estos 'locales móviles' en fiestas locales y otros eventos.

La comisión, además, busca depurar responsabilidades acerca de la actuación de un trabajador eventual que pudo extralimitarse en sus funciones y que finalmente dimitió y abandonó su puesto.

Este ha sido el último punto que se ha debatido en el Pleno de este viernes y que ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la oposición y el equipo de Gobierno. Así, la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, ha explicado que su grupo ha abandonado la comisión al convertirse en "parcial", "prospectiva" y que aplica "el rodillo" en unas conclusiones que podría "o no, ser ajustadas a derecho".

En esta comisión, el PP había designado como representantes a los ediles Yolanda Barriuso, como presidenta de la comisión, Carolina Álvarez, Carlos Niño y Ángel Manzanedo. Desde su abandono, los 'populares' han calificado la comisión como "un circo" que busca "sembrar la sospecha en la gestión del equipo de Gobierno".

En el Pleno Ballesteros ha aludido a que "faltan garantías", el planteamiento "es inadecuado y con ausencia de imparcialidad" y es "interesada" para que el PP no haga su trabajo de hacer "avanzar la ciudad". Sin embargo, el PSOE ha forzado al PP a que regrese al entender que "está incumpliendo" el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

OTRAS PROPOSICIONES

En el Pleno se ha aprobado también la reprobación a la ministra de Igualdad y ha exigido su "cese inmediato", como máxima responsable política de la gestión "negligente" por las pulseras antimaltrato y de la "desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual".

El Pleno ha reclamado también, con los votos de PP y Vox y el rechazo del PSOE, que se publiquen los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Burgos.

También Vox y el PP han dado el visto bueno a la proposición presentada por el Grupo Popular en la que se reclama al Gobierno de España que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2026, "una partida de 2,4 millones" de euros para la construcción del nuevo Mercado Norte. De esta manera se cumpliría con la promesa realizada por la que fuera ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, hace cuatro años al entonces alcalde del PSOE, Daniel de la Rosa.

También ha salido adelante la propuesta del PSOE sobre la modificación del modo de gestionar los convenios con entidades sociales sin ánimo de lucro de forma que los mismos se puedan firmar y entrar en vigor una vez presentada por la entidad la justificación del año anterior. Se ha aprobado sin el apoyo del PP y sólo con los votos de la oposición.

También ha salido adelante la propuesta de modificación del reglamento de las instalaciones deportivas municipales para realizar un anteproyecto para la creación de vestuarios familiares en las instalaciones deportivas con mayor afluencia de menores y familias, también sin el voto de los populares.