El PSOE de Zamora denuncia la agresión sufrida por un militante en Tábara a manos de un simpatizante de Vox

ZAMORA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zamora ha denunciado este jueves la agresión, supuestamente a manos de un simpatizante de Vox, sufrida por un militante socialista en la localidad de Tábara. Los hechos se habrían producido el miércoles por la tarde, cuando el agredido estaba paseando al perro por las calles de la localidad en compañía de su madre. Ahí, supuestamente, el agresor de empujó y le tiró al suelo, donde le propinó varias patadas.

El agredido fue trasladado a Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, donde pasó la tarde de ayer, y fue dado de alta ya de madrugada. El supuesto agresor, aseguran desde el PSOE, es un vecino del pueblo que formó parte de la candidatura de Vox para las Elecciones Municipales de 2023 en otro pueblo de la provincia.

El PSOE ha convocado el domingo, a las 12 del mediodía, una concentración en la Plaza Mayor de Tábara en apoyo a su militante y para condenar lo ocurrido, algo que ya ha hecho este jueves Iñaki Gómez, procurador electo y secretario de Organización del partido en Zamora, quien ha lamentado que los mensajes de crispación política se traduzcan en sucesos como este.

En concreto, en Tábara, aseguran desde el PSOE, lleva observándose "un aumento de la tensión política" en las últimas semanas.

Aunque es la investigación la que debe determinar el móvil de la agresión, los socialistas dan por hecho que se trata de unos hechos con motivaciones políticas. El agredido, aunque es militante del PSOE, ni es concejal ni formó parte de las listas en las últimas elecciones.