PSOECyL llama a Mañueco "machista de manual" por su "silencio" ante la actitud de Luis Rubiales

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha calificado al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de "machista de manual" ya que afirma que no ha dado "ni una sola palabra de apoyo a las jugadoras" de la Selección femenina de fútbol ni a la futbolista Jenni Hermoso, que fue víctima del beso, presuntamente, sin consentimiento por parte del inhabilitado presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Así se ha referido Gómez Urbán a esta polémica que se inició el pasado 20 de agosto con lo acontecido en el podio de honor en el que la Selección Española levantó el trofeo de campeonas del Mundo de Fútbol, en una comparecencia con los medios de comunicación con motivo de las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.

En opinión de Gómez Urbán el comportamiento de Rubiales, que el pasado sábado ha sido inhabilitado para el cargo de presidente de la RFEF por parte de la FIFA, ha motivado que la sociedad hable "fuerte y claro" y se posicione "en contra de actitudes machistas" como las que ha mostrado el representante federativo.

Además, ha añadido que "todos los representantes públicos" se han "posicionado", tanto aquellos que han esa "línea roja" y se han manifestado en contra de Rubiales "acorde con la sociedad española" y también aquellos que han "callado, jaleado y aplaudido".

Para la procuradora socialista, "callar es otorgar y dar carta blanca al machismo", y eso es a su juicio lo que ha hecho Fernández Mañueco, quien "no ha dado ni una sola palabra de apoyo a las jugadoras de la Selección Española ni a Jenni Hermoso, que fue víctima no solo de una actitud machista sino, presuntamente, de un acto constitutivo y tipificado en el código penal como agresión sexual".

Pero ha añadido que no le sorprende porque ha recordado que Mañueco "ha pactado con el partido más machista", en referencia a Vox y porque el pasado 30 de mayo PP y el partido de derechas votaron en las Cortes en contra de una iniciativa del PSOE que incluía un punto a favor de la igualdad en el deporte.

Por todo ello, ha considerado que no le sorprende la posición del presidente de la Junta porque ha enfatizado que "los que son machistas lo manifiestan siempre" ya que "cuando uno no es machista no pacta con machistas y se erige en contra del machismo". En definitiva, ha considerado a Fernández Mañueco como "un machista de manual".

Cabe apuntar que el presidente de la Junta publicó un mensaje en redes sociales el pasado 20 de agosto para felicitar a las recién proclamadas Campeonas del Mundo de fútbol, antes de que se desatara la polémica sobre el beso presuntamente sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.