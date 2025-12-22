PSOECyL inicia el diseño de la precampaña y campaña electoral para poner fin al Gobierno "del peor presidente" de CyL

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha constituido este lunes su Comité Electoral ante las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar en la Comunidad en el mes de marzo del próximo año, un Comité que ha comenzado a sentar las bases de lo que será el diseño de la precampaña y la campaña.

Asimismo, ha tenido conocimiento de los avances del Programa de Gobierno con el que el secretario autonómico, Carlos Martínez, concurrirá a los comicios y ha iniciado los trabajos con las candidaturas de las nueve provincias.

Al respecto, Carlos Martínez ha reiterado que lo que está en juego en la próxima cita electoral "es darle continuidad a 40 años de políticas públicas de la derecha" y "de forma más concreta" el líder del PSOE considera se está "evaluando al señor Fernández Mañueco que es el peor presidente que ha tenido la Comunidad".

El Comité Electoral se ha conjurado para "poner pie en pared" y acabar "con la era de Fernández Mañueco" porque como ha indicado Martínez "todo el mundo reconoce que el señor Fernández Mañueco es el peor presidente de todas las comunidades autónomas de este país y el peor presidente que ha tenido en la Castilla y León en toda su etapa democrática".

El Comité Electoral considera que frente a la "desastrosa" gestión de Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez goza de la "credibilidad que le dan 20 años de buena gestión al frente del Ayuntamiento de Soria" y que ha sabido defender en Bruselas los intereses de Castilla y León y de sus agricultores y ganaderos.

Asimismo, el Comité Electoral inicia el trabajo para "movilizar" a la ciudadanía ya que como ha apuntado el secretario autonómico del PSOE para lograr el cambio es necesario lograr la participación de los ciudadanos.

"Necesitamos que la gente participe, necesitamos salir de la invisibilidad y de la permanente dormidera en la que nos quiere tener el PP y necesitamos de alguna forma generar esa esperanza en el futuro de esta comunidad autónoma", ha afirmado Carlos Martínez, un cambio "y una esperanza" que "que está abanderando el PSOE".