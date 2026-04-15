PSOECyL pide a Mañueco que se deje de "intrigas palaciegas" en la negociación con Vox y mejore la financiación local

El secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz (centro izquierda), junto al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro derecha) frente al Palacio de los Guzmanes, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, ha pedido hoy al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que se deje de "intrigas palaciegas" en sus negociaciones con Vox y trabaje por mejorar la financiación de los ayuntamientos de Castilla y León.

Así lo ha señalado Díaz momentos antes de reunirse con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, dentro de la ronda de contactos que desarrolla con los representantes socialistas en las instituciones provinciales de la Comunidad.

El representante socialista ha confiado en que la legislatura que acaba de comenzar sea la de reivindicar que se hable de lo municipal en las Cortes de Castilla y León. Según ha asegurado, así lo hará el grupo socialista y, en este sentido, ha reclamado a Fernández Mañueco que deje de "ponerse de perfil", que deje de "repartirse sillones y se deje de "intrigas palaciegas" para atender a los municipios a los que "maltrata de una manera clara".

"Que el señor Mañueco deje de repartirse los sillones y deje de estas intrigas palaciegas con Vox, que ya vemos a dónde conducen, al final a lo de siempre, a que las cosas sigan como hasta ahora, como vimos ayer en la mesa de las Cortes de Castilla y León", ha recalcado.

Frente a ello, ha propuesto al PP una mejora de la financiación para los municipios de Castilla y León y ha censurado que la Consejería de Presidencia, de la que depende este apartado, sea la "peor financiada". "Vamos a ver si conseguimos que esta legislatura haya un cambio en materia de financiación local", ha apostillado.

"YA TOCA"

En este sentido, ha apuntado que "ya toca" contar con una autonomía que tenga sus bases en los municipios y en las diputaciones, lo que permitiría tener una Comunidad que funcione, que tenga oportunidades y que permita un desarrollo del territorio.

"Poco esperamos del señor Mañueco", ha advertido y ha expresado su confianza en los procuradores socialistas en las Cortes a la hora de reivindicar "lo que es justo" para los municipios.

"Basta ya de una manera de gestión tan opaca y tan centralista como la que se ha llevado a cabo durante estos 40 años de gobierno del Partido Popular", ha concluido.