PSOECyL reclama un plan que contemple el verano como variable para garantizar la asistencia sanitaria en zonas rurales

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, junto a la portavoz de Sanidad y Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes, Virginia Jiménez. - PSOECYL

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha cuestionado cómo se va a garantizar la asistencia sanitaria en la época estival, sobre todo en zonas rurales, ante la falta de médicos y ha criticado que esta situación se repita "año tras año" sin que la Consejería haga nada, tras lo que ha reclamado un plan que contemple el verano como una variable para evitar incidencias que ha afirmado que el propio consejero, Alejandro Vázquez, ha reconocido que ya se han producido.

Así lo ha señalado la portavoz de Sanidad y Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes, Virginia Jiménez, quien ha ofrecido una rueda de prensa sobre sanidad junto al secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa.

Jiménez ha señalado que "todos los años ocurre lo mismo" y a pesar de que se sabe que aumenta considerablemente la población en los pueblos y los profesionales "obviamente" tienen que disfrutar de sus vacaciones, la Junta vuelve a decir que no encuentra médicos.

La portavoz socialista ha reprochado al consejero que haya reconocido incidencias y vuelva a argumentar que es un problema nacional. "Lo de siempre", ha afirmado Virginia Jiménez, quien considera que después de tantos años gobernando "el verano no puede seguir tratándose como una circunstancia imprescindible".

A su juicio, el titular de Sanidad "improvisa" porque es incapaz de elaborar un plan que incluya el verano como una variable y ha advertido de que la Junta anuncia 6.453 contrataciones estivales, "pero hay que analizar la letra pequeña" porque, de ellas, "solo" 1.095 corresponden a Atención Primaria y para toda Castilla y León "únicamente" se prevén 144 contratos de médicos de familia y diez de pediatría.

"Imagínense lo que son diez pediatras para toda la comunidad autónoma", ha aseverado Virginia Jiménez, quien ha recordado que "año tras año" se le pregunta al consejero, que "a pesar de saber lo que ocurre no hace absolutamente nada", cuántas camas hospitalarias se van a cerrar, cuántos quirófanos reducirán o cesarán su actividad, qué retrasos habrá en consultas de especialistas o cómo se cubrirán las vacaciones y se atenderán las zonas cuya población aumenta durante el verano.

SITUACIÓN QUE SE REPITE

En este sentido ha advertido de que se vuelven a encontrar consultorios sin médico, profesionales acumulando cupos y pacientes obligados a desplazarse. "Y si todos los verán, nos ocurre igual, pues es que ya no estamos ante una incidencia", ha insistido la socialista.

Además, ha criticado que el consejero diga el Gobierno de España "limita" la formación de especialistas y la Junta anuncie que ofrecerá en 2027 un total de 790 plazas de formación sanitaria especializada cuando el Ministerio tiene acreditadas 813, de forma que se quedarán sin ofertar 23 que podría convocar.

Así, cree que la Junta lo "vende como un éxito", cuando sólo han aumentado 20 plazas más pero también, a pesar de que mantiene 190 plazas de medicina familiar, "se queja" a pesar de que se hayan aumentado los MIR un 53 por ciento desde que gobiernan los socialistas. "La Junta presume de oferta récord, pero ni siquiera aprovecha toda la capacidad que tiene y la capacidad formativa que ya tiene autorizada", ha agregado.

La procuradora socialista ha censurado la "cero autocrítica" del consejero, que ha recordado que tomó el relevo de Verónica Casado en 2022 y, desde entonces, "se ha desentendido absolutamente de todo" y no quiere "saber nada" de listas de espera, de la falta de Atención Primaria, del medio rural o de la falta de profesionales y cuando algo falla echa la culpa al Gobierno.

Como ejemplo de ello ha puesto las listas de espera, que atribuye a la huelga, cuando se lleva mucho tiempo "soportando" las mismas en la Comunidad.

Por otro lado, Jiménez ha expresado su preocupación sobre cómo va a asumir el consejero el área de Bienestar Social si antes ya había problemas sólo cuando se gestionaba la sanidad, espera ver cómo se reflejará en los próximos presupuestos y espera que lo "lleve de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía".

Así, ha asegurado que los socialistas estarán vigilantes y presentarán todas las iniciativas parlamentarias que hagan falta en relación a estas materias.

MÁS DE 100 INICIATIVAS

Precisamente, el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, ha hecho un repaso de la actividad parlamentaria desarrollada por el PSOE desde que arrancó la legislatura, tiempo en el que han presentado 25 proposiciones no de ley y 95 preguntas por escrito.

"El grueso de las proposiciones no de ley se han presentado para denunciar las importantes carencias y el deterioro que tienen las dotaciones e infraestructuras de nuestro sistema sanitario de salud pública en Castilla y León del Sacyl", ha explicado De la Rosa, quien también ha incidido en la falta de profesionales y especialistas.

Entre otras proposiciones, ha detallado algunas para la rehabilitación y reforma de los diferentes hospitales comarcales y provinciales como el Río Carrión en Palencia, los Montalvos en Salamanca o el Clínico Universitario en Valladolid, otras relacionadas con la falta de especialistas en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos) o la denuncia sobre las listas de espera en el Hospital de El Bierzo (León) y la estabilidad reclamada para los profesionales de enfermería del Hospital Universitario de Burgos.

También ha recordado que han pedido la "urgente" adaptación de los sistemas de climatización de distintos hospitales y centros asistenciales y se ha "priorizado" en estos tres meses iniciativas pare pedir el refuerzo de Atención Primaria, la cual los socialistas quieren que alcance el 25 por ciento del gasto presupuestario.

Además, De la Rosa ha apuntado que, en materia sociosanitaria, han reclamado a la Junta que trabaje en el incremento de plazas públicas para mayores, tanto en residencias como en centros de día, y han tenido entre sus prioridades la salud mental, que reclaman se refuerce con programas y planes específicos y más profesionales.

Finalmente, ha señalado que han defendido el derecho de las mujeres de Castilla y León a poder interrumpir voluntariamente su embarazo en hospitales públicos sin recurrir necesariamente a la asistencia privada y concertada y han incidido en la garantía de cobertura farmacéutica en el medio rural, sobre todo en época estival.