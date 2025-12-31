Publicada la modificación de la relación de puestos de trabajo para ampliar el operativo de incendios a todo el año

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado el acuerdo por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral fijo-discontinuo del operativo de prevención y extinción de incendios que permite convertir en fijos 837 puestos con la ampliación del periodo de prestación de servicios a todo el año.

El acuerdo 58/2025, aprobado por la Junta este 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de la Presidencia modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio.

Consiste en la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el objetivo de adaptar los efectivos del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a las necesidades del territorio y consolidar un dispositivo plenamente operativo durante los doce meses del año.

La medida transforma 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo en puestos de personal laboral fijo, ampliando el periodo de prestación de servicios a todo el año y mejorando la estabilidad del empleo público, la planificación de las campañas y la profesionalización del sistema de lucha contra los incendios forestales.

Todos los empleados públicos con uno de estos puestos en propiedad serán contratados a partir del 1 de enero de 2026. Las categorías afectadas son Oficial de Montes-Conductor Maquinista de Autobomba (217 puestos), Peón de Montes y Extinción (217 puestos) y Vigilante de Incendios (403 puestos).

La distribución territorial de los puestos es la siguiente es de 132 puestos en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia, y 54 en Valladolid.

Los puestos de Oficial de Centro de Mando ya eran fijos durante todo el año, por lo que no se ven afectados por el Acuerdo. Sin embargo, dicho Acuerdo también recoge la creación de 28 nuevos puestos de este tipo (tres por cada provincia y uno autonómico) para reforzar la coordinación y la respuesta del operativo.

Gracias a esta transformación, según han destacado fuentes de la Junta, el personal del operativo desarrollará no solo tareas de extinción, sino también funciones de prevención activa, mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.

La disponibilidad permanente del operativo permite, señalan, "reforzar la capacidad de anticipación y garantizar una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo para la ciudadanía".

La modificación afecta principalmente a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Comunidad, y supone un coste económico total de 14,1 millones de euros, conforme a las retribuciones vigentes y aplicando la subida salarial recogida en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre.