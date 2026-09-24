Publicados los días inhábiles para 2027 para el cómputo de plazos administrativos que pasan el 15 de agosto al lunes 16

Archivo - Imagen de archivo de un centro de trabajo - JCYL - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 24 de septiembre, la Orden de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales por la que se establece el calendario de días inhábiles que regirá durante el año 2027 en la Comunidad.

En concreto, la Orden establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos que regirá durante el año 2027 en la Comunidad de Castilla y León.

Así, resultan inhábiles los sábados y domingos de 2027 y también los días de fiesta laboral que se corresponden en concreto con el viernes 1 de enero, Año Nuevo; el miércoles 6 de enero, Epifanía del Señor; el Jueves Santo y el Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, respectivamente, y el viernes 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.

También serán días inhábiles el sábado 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, que se traslada al lunes 16; el martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y el lunes 1 de noviembre, Todos los Santos.

Por último, en diciembre serán inhábiles los días 6, Día de la Constitución Española, que cae en lunes; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, que cae en miércoles, y el sábado 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Finalmente, serán inhábiles los dos días correspondientes a las fiestas locales determinadas por cada ayuntamiento en el que resida el interesado, acordados por la autoridad laboral competente, y que se publican en los boletines oficiales de las distintas provincias.