La Pucela Sansil celebra su segunda edición el 28 de diciembre con la aspiración de llegar a 5.000 corredores

Presentación de la 'Pucela Sansil' de 2025. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera Pucela Sansil, que en 2024 supuso la vuelta de las pruebas populares urbanas en el centro de Valladolid a finales de año, celebrará su segunda edición el domingo 28 de diciembre, con el objetivo depequeña modificación del recorrido, porque el año pasado el único pero que se pudo poner fue que en ciertas zonas del casco histórico hubo embotellamientos. este año hemos intentado que en los primeros metros haya más espacio y una salida por 'cajones', pues hasta el momento cuenta ya con más de 3.000 personas apuntadas.

La prueba ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Valladolid por parte de la concejal de Participación Ciudadana y Deportes y exatleta olímpica, Mayte Martínez; y por el director de la empresa patrocinadora y colaboradora del evento Madison Sports Marketing, Juan Méndez.

La carrera del próximo 28 de diciembre cuenta ya con más de 3.000 inscritos y las inscripciones "a buen ritmo" siguen abiertas en la web www.pucelasansil.com a un precio de 6,5 euros, un euro más que el pasado año.

Mayte Martínez y Juan Méndez han destacado que después de una primera edición, el año pasado, con 4.000 participantes, en esta ocasión se tiene la aspiración de llegar a 5.000, pues el ritmo de inscripción es aproximadamente "un 30 por ciento" mayor que en 2024.

La prueba urbana de finales de año, organizada por la Fundación Municipal de Deportes (FMD), volvió en 2024 después de varios años de ausencia tras desaparecer la antigua 'San Silvestre Popular', que se celebró en fechas similares entre 2012 y 2016.

Como ha recordado la edil del PP, la primera edición de la 'Pucela Sansil' fue "un éxito" y salió "todo bien" con el único "pero" de que en algunas zonas del recorrido que discurrían por el casco histórico hubo "embotellamientos".

Por ello, este año se ha intentado que en los primeros metros haya más espacio y el recorrido arrancará con tramo importante de recta por el paseo de Isabel la Católica, hasta la calle San Quirce. Además, la salida se estructurará por 'cajones'.

El recorrido será de 5,4 kilómetros, con salida y meta en la Cúpula del Milenio y un ambiente marcado por la música, los disfraces y el espíritu navideño.

Como han recordado Martínez y Méndez, lo importante es disfrutar de una carrera por el centro de Valladolid al ritmo de cada uno. "No hace falta correr a 3 o 4 minutos por kilómetro", ha apuntado el representante de Madison.

Además, la jornada arrancará con un calentamiento energizante previo al pistoletazo de salida, dirigido por el equipo de la firma de gimnasios Go Fit.

Mayte Martínez destacó que también "se plantearán planes de entrenamiento previos para que cualquiera pueda sumarse y preparar la carrera, para todos los niveles", y añadió que el Ayuntamiento es "ambicioso" con esta prueba e incluso espera que en un futuro se consolide como "una carrera de referencia en Castilla y León y soñar en grande también a nivel nacional".

RECONOCIMIENTO AL "SILVESTRE DEL AÑO"

Como novedad destacada, la organización volverá a reconocer al 'Silvestre del Año', una figura simbólica que distingue a una persona especialmente relevante para el deporte local o para la ciudad.

Este reconocimiento pretende poner en valor el compromiso y la contribución de quienes impulsan la actividad física y la vida social de Valladolid. En la primera edición, el galardón recayó en el exgerente de la FMC, Borja Lara, "referente del deporte vallisoletano". En 2025, la distinción será para la boxeadora local Isa Rivero, que recientemente se ha proclamado campeona mundial del Peso Átomo.

La inscripción infantil tiene un coste simbólico de 2 euros, que se donará íntegramente a una causa solidaria. En esta ocasión será la organización Almanimal, una protectora de animales sin ánimo de lucro.

Los más pequeños recibirán también una medalla conmemorativa. Ambiente festivo y premios a los disfraces La organización vuelve a animar a los participantes a correr disfrazados, una seña de identidad de la prueba que contribuye a su carácter lúdico y familiar.

Habrá premios para los mejores disfraces, tanto individuales como colectivos, y "muchas más sorpresas".