Puente afea la "falta de compromiso" de Carnero y las acciones "regresivas" en Valladolid

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha afeado la "falta de compromiso" del alcalde "a regañadientes" de la ciudad, Jesús Julio Carnero, cuyo Ejecutivo ha emprendido acciones "regresivas y contradictorias" en materia de sostenibilidad en estos primeros 100 días de Gobierno con "nulos avances" en los proyectos comprometidos ante los vecinos.

Para el socialista, el actual regidor ha demostrado en estos tres primeros meses de Gobierno que es un alcalde "a disgusto", cuestión que ha "confirmado" con su marcha al senado e iniciando el proceso de contratación de un tercero para que haga el trabajo "que él no quiere hacer".

Puente también ha criticado la agenda "francamente pirrita" del alcalde, en la que no figuran los temas "prioritarios" como son las reuniones con las empresas Switch Mobility e InoBat para cerrar todos los aspectos necesarios para la construcción de las fábricas en Valladolid.

La medida "más preocupante" de estos 100 días es el "desconcierto" en la política de movilidad, ha remarcado Óscar Puente, ya que por un lado se ha hablado de la destrucción de carriles bici, de la reducción de la Zona de Bajas Emisiones y se está en tramitación en estos momentos de ambas cuestiones.

AGENDA "PROPAGANDÍSTICA"

Por otro lado, Puente ha señalado que hay una especie de "apuesta propagandística" del equipo de Gobierno por la movilidad sostenible, lo cual es "abiertamente contradictorio". Para ejemplificar este aspecto, Puente ha enumerado la ampliación del servicio de alquiler público de bicicletas BIKI a los municipios de alfoz, eligiendo "paradójicamente" como primer municipio a Zaratán.

"Lo cierto es que sorprende que sea el primer municipio elegido precisamente el que está unido por uno de los carriles bici que se va a suprimir", ha ironizado el presidente del Grupo Municipal Socialista

"Nos parece contradictorio", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que la obra del puente del Poniente, con una inversión de cinco millones para incrementar un carril para coches choca "frontalmente" con la ZBE, porque empieza justo al otro lado.

Para Óscar Puente, estas son medidas que demuestran la "desorientación" del Consistorio, puesto que la movilidad sostenible pasa por ponerle "alguna dificultad al vehículo privado" y promover así otros medios de transporte más sostenibles.

Respecto a los grandes proyectos planteados por Carnero en la campaña electoral, Puente ha indicado que la ciudadanía "puede comprobar que los avances son nulos", ya que por el momento no se han emprendido acciones en relación con el soterramiento, las mejoras en el Estadio José zorrilla o el parador nacional del vino.

"Las promesas a corto plazo tampoco han visto la luaz", ha sentenciado Puente, al tiempo que ha recordado que otra de las propuestas del PP en campaña era un 'Plan de Choque de limpieza'.

En este sentido, el presidente del Grupo Municipal Socialista ha destacado que el Ayuntamiento no ha realizado ninguna acción a este respecto, por lo que ha ironizado sobre que, "o bien la ciudad estaba limpia y no sucia, como ellos decían, o que si está sucia, desde luego, ellos no han hecho nada por mejorarla". "Es más, todo lo contrario, la limpieza en la ciudad este verano se ha visto deteriorada", ha apostillado.

"La realidad es que no tenemos constancia de ninguna medida en materia de limpieza en la ciudad ni con el estado de los parques y jardines", ha criticado Puente, de modo que a ese anunciado 'Plan de choque' "no se le podría llamar así, porque si ya han pasado tres meses y no han hecho nada, evidentemente será otra cosa".

MEJORAS EN LA CIUDAD

En relación con las mejoras que sí se han producido en la ciudad, Puente ha señalado que lo que ha funcionado estos meses ha sido lo que ya estaba en marcha y planificado en el anterior mandato.

Para justificar esta afirmación, el socialista ha detallado que en este tiempo se han puesto en funcionamiento los elevadores mecánicos que eliminan los 180 escalones entre los barrios Arturo Eyries y Parquesol (6,3 millones) y el paso de Panaderos, que supone una "mejora evidente" en la comunicación entre Delicias y el centro.

También los ciudadanos han disfrutado de la Feria y las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, cuyo programa quedó cerrado al 90 por ciento, y que "lamentablemente" no se completó con el concierto internacional que sí estaba previsto, y que descartó el nuevo regidor.

Óscar Puente también ha restallado el "éxito" de la Vuelta Ciclista a España, cuya etapa contrarreloj se desarrolló el pasado 5 de septiembre en Valladolid gracias al acuerdo conseguido a primeros de año por el anterior equipo de gobierno.