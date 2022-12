Puente afirma que el envío de cartas bomba a la embaja de Ucrania desde Valladolid está "completamente sin esclarecer"

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el envío de seis cartas bomba a la embajada de Ucrania desde la provincia de Valladolid es una cuestión que está "completamente sin esclarecer" y ha indicado que no cuenta con "ninguna información" que pueda determinar el origen de esas cartas y su autoría.

Puente ha afirmado en declaraciones a los periodistas durante una visita a unas obras de urbanización en la ciudad que se trata de una cuestión "top secet", aunque ha reconocido que se ha "interesado por la situación" y ha conversado acerca de ello con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

No obstante, a pesar de que el Ayuntamiento no cuenta con "ningún tipo de información", sí ha precisado que "el hecho de que se hayan enviado desde aquí no tiene por qué ser necesariamente que haya sido alguien de aquí", por lo que puede tratarse de un envío de correo "indirecto".