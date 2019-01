Puente asegura que el Ayuntamiento pagaba "en B" a los mediadores gitanos hasta su llegada a la Alcaldía

Publicado 29/01/2019 17:56:45 CET

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha asegurado que el Ayuntamiento pagaba "en B, sin recibo y sin una justificación" a los mediadores de la comunidad gitana en la ciudad antes de su llegada a la Alcaldía, algo que el actual equipo de Gobierno "ha cortado de raíz" ya que ahora les ofrecen subvenciones siempre que justifiquen sus actividades.

En declaraciones a Onda Cero, Puente ha explicado que a su llegada a la Alcaldía se encontró con una situación que no sabe "cómo calificarla", aunque sí se ha referido a ella como algo más que "anómala".

"Había una serie de mediadores gitanos que cobraban dinero del Ayuntamiento sin expediente que lo justificara, sin factura, sin documento que acreditara las labores. No la hemos eliminado, sino que para que cobren tienen que justificar lo que hacen", ha subrayado el regidor.

En este sentido, Óscar Puente ha negado que se hayan recortado ayudas, pues "el presupuesto de Acción Social es ocho millones superior" al de la etapa del PP y ha defendido que para cumplir esos pagos requieren "simples informes sobre su intervención".

Asimismo, ha asegurado que a lo largo de este mandato ha visitado la barriada de Las Viudas cuatro veces y se ha reunido con los patriarcas "una vez cada seis meses" en su despacho, lugar en el que no sabe "si entraban en la anterior etapa".

"ANTES NO SE CUMPLÍA LA LEY"

"Los tiempos han cambiado, ahora tenemos mediadores de etnia gitana más jóvenes, gente que se ha preparado y que justifica las actuaciones, que aborda la realidad de otra manera. Lo que no podemos hacer es seguir dando un dinero sin que haya justificación de la tarea que realizan. La intervención no nos lo consiente", ha recalcado el primer edil, que ha sentenciado que "hay cosas en las que antes no se cumplía la ley y ahora sí".

Al hilo de esto, Puente ha señalado que no sólo cumple la ley su equipo de Gobierno, sino que se la "hacen cumplir".

Respecto en el actuación urbanística en Las Viudas, el alcalde ha aclarado que está pendiente de que se termine de tramitar la modificación del planteamiento del área discontinua con el Campus de la Justicia en el que se incluye la operación, la cual se financiaría en parte con la venta de su terreno.

Mientras tanto, según ha concluido Puente, se avanza con la rehabilitación de otra barriada, la del 29 de Octubre, donde el año pasado se arreglaron 23 bloques a los que se sumarán otros 30 en éste con presupuesto de 2018.