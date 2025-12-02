Puente, "conmocionado" por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos: "Una pena enorme"

Archivo - El entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en una imagen junto a José Luis Cienfuegos y Javier Angulo. - @OSCAR_PUENTE - Archivo

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado "conmocionado" por el fallecimiento del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos.

"Una pena enorme", ha manifestado Puente en una publicación en su perfil en la red social 'X', donde ha recordado que Cienfuegos tomó el relego de Javier Angulo al frente del festival en abril de 2023, aún durante su etapa como alcalde de Valladolid.

Así, ha señalado que "apenas" pudo trabajar junto a Cienfuegos como titular del certamen vallisoletano organizado por el Ayuntamiento y ha lamentado que este haya fallecido "muy joven".