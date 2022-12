Puente critica la "estrategia" del PP con la Ciudad de la Justicia e incide en que el Gobierno no quedó "en buen lugar"

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aseverado este viernes que no entiende la "estrategia" que ha seguido el Grupo Municipal Popular ante el protocolo firmado con el Ministerio para el proyecto de la Ciudad de la Justicia, al tiempo que ha insistido en que "el comportamiento del Gobierno de España" no ha quedado "en muy buen lugar" en este asunto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Puente se ha pronunciado sobre las críticas del Partido Popular al protocolo firmado el pasado martes ya que ha defendido de que el documento es "una auténtica copia letra por letra" de la moción que se aprobó en el Pleno municipal en el mes de noviembre.

"La lógica del PP no la logro entender, alguien me tendrá que explicar en que consiste su estrategia, porque mi cabeza no da para entenderlo", ha incidido Puente, quien ha asegurado que en el PSOE saben que los ediles del PP "en el último momento" dieron "la espantad" y dijeron a los tres concejales que "tenían prevista su asistencia" al acto de la firma que no podían asistir.

El alcalde socialista ha subrayado que la firma del protocolo con el Ministerio de Justicia es "una estupenda noticia para Valladolid", al tiempo que ha apuntado que el equipo de Gobierno estará "vigilante".

"Si mi partido me hubiera querido salvar la cara no hubieran dado pie a que hubiera montado el número que he montado, era totalmente innecesario", ha aseverado el alcalde ante algunos de los argumentos planteados por el Grupo Popular, y de hecho ha considerado que el comportamiento del Gobierno de España en esta cuestión de la Justicia "no le deja en muy buen lugar".

El alcalde ha recordado que los abogados, procuradores y demás profesionales judiciales apoyan el acuerdo alcanzado.