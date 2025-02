Puente descarta proyectos de soterramiento por 40.000 millones, y no se hará en Valldolid o Granada y "duda" en Palencia

PALENCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostebible, Óscar Puente, ha asegurado que proyecto de soterramientos ferroviarios por 40.000 millones de euros "son imposibles" por lo que no habrá soterramiento en Valladolid, "duda mucho" de que se haga el de Palencia y tampoco se hará en Villarreal, en Talavera de la Reina ni en Granada.

Así lo ha aseverado el ministro en declaraciones a los medios, antes de participar en un 'ágora' de debate dentro de la celebración del XV Congreso del PSOE de Castilla y León que tiene lugar en Palencia, donde ha tenido lugar una manifestación de la Asociación en Defensa del Soterramiento en contra de lo que consideran "unas obras ilegales" que Adif está realizando en el norte de la ciudad con motivo de la extensión de la alta velocidad a Cantabria.

Al respecto, Óscar Puente ha explicado que lo que está haciendo el Ministerio y lo que está haciendo Adif "es construir la red de alta velocidad hacia el norte de España" para comunicar Palencia con Cantabria, "una de las obras de alta velocidad más importantes" que tienen "la peculiaridad" de que se financia con fondos europeos, por lo que tiene que estar concluidas antes del 30 de junio de 2026.

Asimismo, el ministro ha reconocido que se están encontrando "muchas dificultades" en las obras de salida de Palencia, debido "a una concepción mal entendida de las cosas", ha aseverado Puente, quien ha dejado claro que "lo que se está haciendo nada tiene que ver con el soterramiento" por lo que, según ha enfatizado "no tiene ningún sentido entorpecer el curso de las obras".

Por ello, Óscar Puente espera "que impere el sentido común" y se pueda "desbloquear" la continuación de las obras de la salida de la Alta Velocidad desde Palencia hasta Alar del Rey, y ha pedido "un poco de colaboración" a los vecinos, y "comprensión" al Ayuntamiento.

Igualmente, el ministro ha pedido "comprensión y disculpas" a los vecinos "por las molestias que se les pueda causar", pero ha aseverado que "van a ser las menos posibles" y ha defendido que las obras que se están acometiendo son "compatibles" con el estudio informativo vigente.

Sobre el soterramiento ferroviario a su paso por Palencia, Puente ha aseverado que su compromiso es con la racionalidad y con lo posible" y ha explicado que en España hay protocolos firmados para realizar soterramientos "en múltiples sitios por importe de unos 40.000 millones de euros".

Y según ha afirmado el ministro, "40.000 millones de euros en proyectos de soterramiento en España son imposibles. La realidad es que no se va a hacer en Valladolid. Desde luego, dudo mucho que se vaya a hacer en Palencia. No se va a hacer en Villarreal, no se va a hacer en Talavera de la Reina y no se va a hacer en Granada", ha concluido.