Puente entiende que los gestos que pide Igea al PSOE son para aplacar su "mala conciencia" por su pacto con PP en CyL

Publicado 25/06/2019 20:44:26 CET

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, considera que los gestos que el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, pide al PSOE para entablar contacto con dicha formación no son más que una excusa para aplacar su "mala conciencia" tras el acuerdo programático alcanzado en Castilla y León con el Partido Popular.

Puente, en una rueda de prensa tras la celebración esta tarde de un pleno municipal, recrimina a Igea que parece que el hecho de que "venda su alma" es culpa del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, formación ganadora de los últimos comicios autonómicos.

"Si tiene conciencia de culpa, si no está a gusto, que no culpe a nadie. Él sabe lo que prometió en la etapa electoral, que habría cambio, y por eso se presentó a primarias con objeto de mostrar un perfil propio por encima de las dinámicas del partido", recuerda Puente, quien, sin embargo, añade que la realidad, a la vuelta de un par de meses, "es que la promesa se ha convertido en profunda decepción, no ha mostrado margen de maniobra con relación a la Dirección Nacional".

En este sentido, el primer edil socialista recrimina a Igea que esté dispuesto a cerrar un pacto de gobierno en la Comunidad "con puntos tan estrambóticos como que Alcaldía de Palencia sea ejercida por un grupo de tres concejales"

Por eso, Puente insiste en que el cambio era Luis Tudanca, "que no traiga a colación Navarra, esto es Castilla y León, gobernada 32 años por el PP...No hay ninguna excusa para quitar opción de cambio".

El dirigente del PSOE carga nuevamente contra la formación naranja por cuanto que la misma se presentó a las elecciones como opción de cambio al PP, salvo que el partido que dirige Alfonso Fernández Mañueco saliera victorioso.

"A pesar de la derrota, de que están a la baja, le van a dar cuatro años más. No busque excusas, es él, su partido el que debe responder ante la ciudadanía", sentencia.