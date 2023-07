Puente esgrime las "buenas cuentas" del Consistorio para acusar a Carnero de "buscar excusas" para incumplir su programa

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Valladolid y concejal socialista, Óscar Puente, ha tirado de las cifras que reflejan la Cuenta General del Ayuntamiento para esgrimir que su situación económica es "buena", al tiempo que ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, de "buscar excusas" para incumplir su programa.

"Si lo que pretende el actual alcalde es anunciar que no va a cumplir con su programa electoral que no lo atribuya a la situación económica del Ayuntamiento. Porque una cosa sí que voy a decir muy clara, a pesar de que es una situación buena, boyante, no hay para soterrar, no hay para construir nuevo estadio y para el puente de Poniente y eso ya lo sabía el señor Carnero cuando lo prometió. No es una cuestión de que la situación económica sea mala, es que aquí no atamos los perros con longaniza", ha espetado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Puente ha querido responder "con datos" a las declaraciones que Jesús Julio Carnero realizó ayer en la Cadena Ser y en la que anticipaba que la situación económica del Ayuntamiento no era buena.

"Quiero dar explicaciones y ser transparente", ha comenzado Puente que se ha apoyado en la Cuenta General del Ayuntamiento, "aprobadas hace dos meses con el voto a favor del Partido Popular", para contestar las declaraciones del regidor y ha comparado la situación actual de las mismas con las que él se encontró en 2014 cuando llegó al Consistorio.

Entre ellas, ha hecho referencia a los presupuestos que ha pasado de 269 millones a 404, "prácticamente un 50 por ciento más". El remanente en tesorería a alcanzado los 101 millones, frente a los 56,7 de la liquidación de 2014. "Las existencias en caja en el momento del cambio de Gobierno acreditaba que en las cuentas del Ayuntamiento había 119,6 millones de liquidez. Cuando yo llegué al gobierno no llegaban a 60 millones, es decir, hoy hay el doble de dinero en las cuentas municipales que en el año 2015", ha continuado.

También ha asegurado que el valor del patrimonio neto se ha triplicado "prácticamente", mientras que la deuda asciende a día de hoy a 158,6 millones de euros, frente a los 128 del año 2014, es decir, un 23 por más, si bien, ha matizado que el presupuesto de este año es casi el doble del que se aprobó cuando recogió el bastón de mando.

"El nivel de endeudamiento ha pasado del 50,6 por ciento en 2014 al 56,8 por ciento en 2022. Es decir, que la deuda apenas ha crecido un 6,2 por ciento con respecto a la que existía. Quiero recordar, aun así, que el límite legal es del 110 por ciento de los ingresos del ayuntamiento. Por tanto, estamos a la mitad de la capacidad de endeudamiento que tiene el ayuntamiento", ha añadido.

Además, Puente ha explicado que la inversión anual del Ayuntamiento en 2022 fue de 80 millones, mientras que en 2014 fue de 24,8. También ha apuntado que el periodo medio de pago a proveedores ha pasado de los 8,9 días en 2014, "que estaba muy bien", a los 5,41 días de 2022. "Es decir, está mejor todavía", ha apostillado.

"Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Estos son los datos. Si lo que pretende el actual alcalde es anunciar ya que no va a cumplir con su programa electoral y tiene una cosa muy importante que cumplir a pocos meses vista, que es la bajada de impuestos que ha anunciado, que no lo atribuye a la situación económica del ayuntamiento. Porque una cosa sí que voy a decir muy clara. A pesar de que esta situación está claro que es una situación buena, es una situación boyante, no hay para soterrar, no hay para construir un nuevo estadio y para el puente de Poniente y eso ya lo sabía el señor Carnero cuando lo prometió", ha reiterado.

BAJAR IMPUESTOS

Puente ha incidido, además, que el Ayuntamiento no está "para bajar impuestos", ya que han estado "ocho años congelados" al mejorarse la recaudación, una situación, ha advertido, que "no es sostenible en el tiempo". "Pero aún así no hay dinero para hacer todo lo que el señor Carnero quiere", ha zanjado.

Al hilo de este argumento, ha incidido en que es "totalmente desaconsejable" bajar los impuesto como, en sus propias palabras, Carnero sabe "en su foro interno". "Lo que no queremos es que se escude en unos datos económicos que son muy buenos, los maquille, los falsee, para justificar cosas que nosotros ya sabíamos que iban a suceder. Que es que al final no cumplirá con su programa, pero no cumplirá porque no se puede cumplir con él, no porque la situación del Ayuntamiento sea mala. La situación del ayuntamiento no permite esos dispendios", ha zanjado.

Puente ha insistido en que si se quiere mantener la "calidad y el número de personas atendidas" por los servicios municipales, hay que aumentar los ingresos. "Y la única manera de aumentar los ingresos es, por lo menos no conozco otra, incrementar la recaudación vía impuestos. Si no se quiere mantener esa calidad y lo que se quiere es priorizar lo que pagan los ciudadanos por sus impuestos, pues se reducirán los impuestos, pero también habrá que recortar las partidas de gasto y por tanto eso afectará la calidad de los servicios que se prestan. Hemos oído hablar de un plan de choque en materia de limpieza, estamos esperando a ver en qué se traduce todo", ha subrayado.

GALA DE LOS GOYA

Por otra parte, Puente ha hecho referencia a la reunión que mantuvo el alcalde de Valladolid con la dirección de los Goya y que Carnero como "de so o arre" para acoger su celebración. En este sentido, ha replicado que los Goya estaban firmados, con el primer pago del canon, y que si no se celebran en la ciudad el Consistorio tendrá que pagar tres millones de penalización.

"No hay margen para las cosas, no era una reunión para el so o para el arre, porque estaba ya todo atado. La única cuestión que hay en este momento sobre la mesa es que hay que trabajar, ponerse manos a la obra, hacer ese auditorio y llegar a tiempo a diciembre, que es cuando tiene que estar terminado, para que la academia empiece a montar todo el mes de enero el gran escenario que es la gala de los Goya", ha añadido.

Por último, sobre la reunión que ha mantenido Carnero con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el exregidor no ha querido pronunciarse hasta no conocer los detalles de la misma, si bien ha celebrado que se produzca. "Yo no tuve esa oportunidad. Veremos si hay contenidos, o es solo propagando y fotos", ha concluido.