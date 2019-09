Puente llama "farsantes" a Rivera e Iglesias

Publicado 18/09/2019 13:58:44 CET

El alcalde de Valladolid critica que "el único círculo que queda" en Podemos es "el de la piscina de la casa del señor Iglesias"

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha calificado de "farsantes" a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias; y Ciudadanos, Albert Rivera, porque considera que han "demonizado el diálogo entre distintos" pero luego "departen amigablemente" en "zonas en otros tiempos reservados para la casta".

El regidor vallisoletano ha insistido en criticar a los máximos responsables de Podemos y Ciudadanos después de que un tuit suyo en el que se veía una foto de Iglesias y Rivera sentados conversando en la cafetería del Congreso de los Diputados generara polémica en esa red social.

Puente, que ha asegurado que en el momento en el que publicó el mensaje con la fotografía desconocía que esa imagen se había tomado en la cafetería de la Cámara baja, ha aseverado que estos dos "líderes" son "dos farsantes que se demonizan en público, se bloquean, pero luego departen en zonas reservadas en tiempos para la casta, de la que ellos ahora forman parte". A lo que ha añadido que hablan de "cuestiones que sustraen a la opinión pública".

Óscar Puente ha justificado su mensaje en que le molesta "la injusticia y el fingimiento" y por ello este martes vio una oportunidad de "añadir una prueba más de que --Rivera e Iglesias-- son unos farsantes que han llevado a este país a una situación de bloqueo sin precedentes".

El político socialista ha defendido la emisión de una fotografía en la cafetería del Congreso de los Diputados, la cual ha afirmado que no ha "pisado", e incluso ha asegurado que ha consultado el reglamento de esta Cámara en el que afirma que "no se menciona por ningún lado la cafetería", de modo que ha concluido que la no publicación de imágenes tomadas en ese recinto puede ser "una norma de cortesía".