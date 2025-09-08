Puente muestra su satisfacción por la llegada de Inobat a Valladolid: "Es bonito ver que el trabajo da resultados"

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mostrado su satisfacción tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la concesión de 50 millones a la empresa Inobat para el desarrollo de la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid construida por Inobat Iberia.

"Es bonito ver que el trabajo da resultados", concluye un mensaje en su cuenta de la red social 'X' de la que se hace eco Europa Press, en la que recuerda como el pasado 15 de enero de 2023, cuando era alcalde de Valladolid, salió a las 4.00 horas de Valladolid "camino de Bratislava" junto a la entonces Ministra de Industria, Reyes Maroto.

"Trabajábamos en la implantación de Inobat en Valladolid tras el interés mostrado por esa empresa. Hoy han sido seleccionados en el perte Vec III y recibirán 53 millones del Gobierno de España. Es bonito ver que el trabajo da resultados. Aunque nunca sea fácil. ¡Feliz día de la Patrona de Valladolid!", relata en su cuenta donde precisa la cantidad anunciada por Pedro Sánchez, que había anunciado 50 millones.

Sánchez, que ha hecho este anuncio durante su intervención en el acto 'España, vanguardia de la industria verde', celebrado en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones, en Madrid, ha apuntado que la llegada de Inobat generará 260 empleos directos y 500 indirectos, con una inversión total de 700 millones de euros.