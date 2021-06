Puente recalca que él no haría crisis de Gobierno porque le parecen "muy buenos todos los ministros"

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha recalcado este martes que él no haría crisis de Gobierno porque asegura que "todos" los ministros del gabinete actual de Pedro Sánchez le parecen "muy buenos".

Así lo ha señalado este martes Puente en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, al ser preguntado sobre las informaciones que apuntan a una posible remodelación del gabinete ministerial y a la hipótesis de que una de las personas que salgan del mismo sea el responsable de la cartera del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tiene previsto presidir en el mes de septiembre en Valladolid el acto central del Día de la Policía Nacional.

"Si es Fernando Grande-Marlaska, encantados de la vida, y si no es, porque el presidente del Gobierno hace una crisis de Gobierno antes de la fecha y opera un cambio en el Ministerio del Interior, pues recibiremos al ministro que venga le recibiremos con los brazos abiertos igual que lo haremos con el actual", ha señalado Puente.

El regidor vallisoletano ha destacado el aprecio "político y personal" que tiene a Grande-Marlaska, y ha preferido "no entrar en especulaciones", si bien ha reiterado sus palabras en una entrevista concedida hace unos días al Diario de Valladolid-El Mundo, en las que no se mostraba partidario de abordar una remodelación del Gobierno de España.

"Yo no haría crisis de Gobierno, me gustan todos los ministros que hay, todos me parecen muy buenos", ha aseverado.

Por su parte, el director general de la Policía, cargo que depende del Ministerio del Interior, ha subrayado la gran labor que considera que lleva a cabo Fernando Grande-Marlaska, "especialmente" en la protección de colectivos más desfavorecidos o en riesgo. Algo que ha refrendado el alcalde de Valladolid.