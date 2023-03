Puente recalca que no le "cabe en la cabeza" que la Junta no colabore en los Goya y expondrá requerimientos al consejero

VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recalcado este viernes que no le "cabe en la cabeza que la Junta de Castilla y León" no vaya a estar junto al Ayuntamiento en la organización de la Gala de los Premios Goya de la Academia de Cine de 2024 y ha añadido que se dirigirá al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, para plantearle los requerimientos que tiene el Consistorio.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente se ha pronunciado sobre las palabras de representantes de la Junta de Castilla y León sobre el apoyo "a la academia de Cine" y ha considerado que la Junta tiene una "obligación moral" con este evento, ya que es "la primera vez" que se organiza en Castilla y León un acto "de estas características", según sus datos.

"No me cabe en la cabeza que la Junta no vaya a estar con nosotros", ha reiterado Óscar Puente, que ha confiado en que la Administración autonómica "esté a la altura de las circunstancias y colabore".

El regidor ha defendido que "el obstáculo" para que la gala del cine español no se haya celebrado en Valladolid antes ha sido por "la carencia de una infraestructura adecuada" para organizar eventos con miles de asistentes, como sería un auditorio como el de Sevilla.

Según Puente esa carencia "forma parte de responsabilidades compartidas y mucha responsabilidad recae sobre la Junta de Castilla y León", pues ha recordado que el Ayuntamiento reclama desde hace tiempo una actuación en la Feria de Valladolid para crear un pabellón "multidisciplinar" y la Administración autonómica forma parte de Consorcio de la Institución ferial.

El alcalde ha añadido que el Consistorio presentó en la Feria un proyecto "con coste súper aquilatado" y hasta ahora afirma que no se ha encontrado "receptividad" por parte de la Junta.

En definitiva, Puente ha señalado que espera mantener el diálogo "a nivel institucional, no en los medios de comunicación" y confía en reunirse con el consejero en las próximas semanas.

En cuanto al trabajo que se debe llevar a cabo para organizar el evento, Óscar Puente ha defendido que "ya ha empezado" pues defiende que el Ayuntamiento ha ido con "trabajo adelantado" para demostrar que "había parte del camino recorrido".

Ha avanzado que la próxima semana habrá reunión del Consejo Rector de la Sociedad Mixta de turismo, que será el órgano en el que se canalizará toda esta actividad, y en el mismo se tomarán "decisiones" de carácter administrativo para comenzar el proceso.

Por ejemplo, habrá que ordenar el pago de los cánones, que como ha recordado ascenderán a unos 2,5 millones de euros. En materia de costes se sumará la construcción de un auditorio en la Feria, que dependerá si se deben comprar o alquilar las infraestructuras.

El regidor ha mencionado la posibilidad también de trabajar en patrocinios, aunque ha matizado que la Academia de Cine "tiene una política propia" que habrá que conocer.

En todo caso, ha subrayado que el Ayuntamiento ha planificado los costes "sobre la base de tener que correr a cargo de todo", si bien confía en que no sea necesario y cuente con apoyos.