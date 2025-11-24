Puente se refiere de nuevo a Carnero como "Indolencio el Saboterrador" y le considera "un caso de estulticia política"

Mensaje del ministro y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre el papel del alcalde actual, Jesús Julio Carnero. - ÓSCAR PUENTE - X

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha acudido a la red social 'X' poco después de que los organismos dependientes de su Ministerio hayan comunicado la intención de denunciar y resolver el convenio de la Sociedad Alta Velocidad y ha responsabilizado de la situación al alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, al que ha vuelto a referirse como "Indolencia el Saboterrador".

Desde Londres, donde ha participado este lunes en la asamblea de la Organización Marítima Internacional, Puente ha escrito un mensaje poco después de concluir las reuniones de los órganos de la SVAV en los que los organismos ministeriales han manifestado su voluntad de denunciar y resolver el convenio, lo que tendrán finalmente que llevar a los tribunales.

"Qué día más triste para Valladolid. Ni un mínimo de responsabilidad", ha encabezado su mensaje el exalcalde, llamando a su sucesor en el cargo "Indolencio el Saboterrador", de quien ha añadido que cuando "culmine su infame ejecutoria, no se le recordará como Carnero, sino como Atila".

Todo ello supone, a su juicio, "un caso de estulticia política sin parangón".

En mensajes posteriores ha continuado con las críticas al alcalde 'popular' y a la Junta de Castilla y León, instituciones que en el seno de la SVAV han mantenido una posición totalmente contraria a la de Adif de continuar con la integración ferroviaria comprometida hace ocho años, y ha definido la situación como "la conjura de los necios".

Finalmente, ha considerado a Jesús Julio Carnero como "un trilero de cuarta".