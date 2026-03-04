El Puente Salud Mental Valladolid diseña un 'Botiquín de la Salud Mental' con motivo del 8 de marzo

El Puente Salud Mental Valladolid diseña un 'Botiquín de la Salud Mental' con motivo del 8 de marzo.
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 10:50
La iniciativa, dirigida especialmente a mujeres, busca visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y romper el estigma

VALLADOLID, 4 Mar.

La asociación El Puente Salud Mental Valladolid, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo, 8 de marzo, ha diseñado el Botiquín de la Salud Mental, una iniciativa de sensibilización que pone el foco en el autocuidado y en la necesidad de atender aquello que no siempre se ve, el bienestar emocional.

El botiquín incluye distintos elementos simbólicos que invitan a reflexionar y actuar sobre la propia salud mental. Entre ellos se encuentran un 'Altavoz de Música', como recordatorio del poder regulador de la música en el estado de ánimo; la 'Taza que conecta', que fomenta el encuentro y la conversación como factores protectores frente al aislamiento; un 'Vademécum del Bienestar', con herramientas prácticas de autocuidado; un 'Silenciador del Estigma', que representa la necesidad de frenar prejuicios y estereotipos, así como un 'Parche de Valentía', símbolo del coraje que supone pedir ayuda y hablar de lo que duele.

Aunque el mensaje de la campaña se dirige a toda la sociedad, la iniciativa pone especial atención en las mujeres que asumen con mayor frecuencia cargas invisibles, responsabilidades de cuidado y exigencias sociales que pueden afectar a su bienestar emocional. Sin embargo, a pesar de sostener múltiples roles, laborales, familiares y comunitarios, muchas veces relegan su propio cuidado a un segundo plano.

"Con esta iniciativa queremos invitar a toda la sociedad, y especialmente a las mujeres, a cuidar de su salud mental y a entender que es una parte esencial del bienestar", explica Raquel Barbero, presidenta de El Puente Salud Mental Valladolid.

A través de esta iniciativa, la entidad busca sensibilizar, reducir el estigma y visibilizar la importancia del autocuidado emocional. Impulsar la salud mental desde una perspectiva de género es, además, una forma de reforzar el compromiso con la igualdad.

