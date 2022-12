Puente se siente "muy cómodo" en el PSOE y se considera "el referente institucional" del partido en Castilla y León

Lamenta que la autonomía no funciona "como una comunidad sino como una mancomunidad en la que cada uno juega a lo suyo"

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado que se siente "muy cómodo" en el PSOE y con la Ejecutiva actual, de la que ya no forma parte, al tiempo que se ha considerado "el referente institucional" del partido porque al ser el alcalde de la ciudad de mayor tamaño "no hay otro cargo público mayor".

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que entre otros asuntos ha hablado sobre su papel en el partido tanto en ámbito nacional como autonómico.

Al ser preguntado sobre si situación actual, ya un año y medio después de salir de la Ejecutiva Federal del PSOE, Puente ha subrayado que se siente "muy cómodo" en el partido actualmente y también con los miembros de la actual Dirección.

Óscar Puente ha recordado que participó en el primer proyecto de Pedro Sánchez con la Ejecutiva Federal que salió elegida tras el proceso de Primarias de 2017 porque "tenía un compromiso con una situación que vivía el partido muy difícil", pero defiende que él tenía claro que esa presencia sería "pasajera" y que volvería poder centrarse "única y exclusivamente" en su labor como alcalde.

Ahora, con la reestructuración de la Ejecutiva que se llevó a cabo en el verano de 2021 tuvo la posibilidad de seguir en ella porque se la ofreció Pedro Sánchez, si bien él defiende que hizo lo que le "pedía el cuerpo" que es continuar con su compromiso de seguir en el Ayuntamiento de su ciudad.

En cualquier caso, ha puntualizado que mantiene "muy buena relación" con el presidente del Gobierno, con quien afirma que habla "prácticamente todas las semanas" y le da su opinión sobre distintos aspectos políticos. "La relación es buenísima, tanto con él como con otros compañeros que están en la Ejecutiva, como Santos Cerdán, con todos en general", ha añadido.

También ha recordado que en esa Ejecutiva ostenta el cargo de secretario de Acción Electoral Javier Izquierdo, que como ha destacado Puente compartió proyecto municipal durante dos mandatos en el Ayuntamiento de Valladolid --de 2007 a 2015--.

"ODIO" AL TÉRMINO 'VARÓN'

Ante la mención del término 'varón' por su posición de influencia en el partido en ámbito autonómico, Puente ha recalcado que no se identifica con esa definición. "Odio el término 'varones'. No creo en los virreinatos ni creo en esas estructuras", ha apostillado.

Eso sí, ha apuntado que como alcalde de Valladolid "desde el punto de vista institucional" él es "el referente en Castilla y León porque no hay otro cargo público de mayor trascendencia" al ser el regidor de la ciudad de mayor tamaño, lo que le da un peso importante en el PSOE de la comunidad.

"Pero no me considero un factótum ni creo que el Partido Socialista de Castilla y León pivote en torno a mí, no lo veo así", ha matizado, antes de añadir que no cree que sea "nadie por encima de los demás" sino que es "uno más" en el partido.

"Lo demás políticamente me interesa porque soy un hombre que está en el mundo, al que le gusta la política. Pero donde realmente está mi sitio es en Valladolid. Eso nunca lo he dudado", ha reflexionado Óscar Puente.

POLÉMICA CON EL ALCALDE DE LEÓN

Sobre la relación con otro político del PSOE como el alcalde de León, José Antonio Diez, ha mencionado que lo que le sabe "mal" no es haber tenido polémicas con él por el peso de cada provincia en los presupuestos de la Junta de Castilla y León o del Gobierno, ni tampoco que un territorio de la comunidad "reclame más atención".

Lo que advierte de que le sabe mal es que "siempre se conduzca el debate hacia Valladolid" porque además de considerar que es "errar el tiro", puede perjudicar a su ciudad.

De hecho, se ha mostrado "convencido" de que "la Junta de Castilla y León prefiere plantearse cosas fuera de Valladolid a hacerlo, aunque tengan que venir a Valladolid por no escuchar determinadas respuestas", al referirse sobre todo a materias de la industria.

"Si la Junta hubiese podido llevarse Switch o Inobat fuera de Valladolid no tengo ninguna duda que lo habría hecho", ha apostillado, antes de precisar que no quiere decir que la Administración autonómica "no quiera" que se desarrollen esas dos industrias sino que "si le hubieran dado a elegir seguramente hubieran preferido que hubieran estado en otro lugar" de la comunidad.

"Ésto me preocupa porque en algún momento se puede llegar a acabar poniendo en riesgo el potencial de futuro que tiene que tiene Castilla y León, con tal de que las cosas no vengan a Valladolid", ha recalcado, antes de apostillar que actualmente "Castilla y León está como nunca de mal" mientras la capital vallisoletana está "como nunca de bien".

En este punto ha mencionado que Valladolid es "la locomotora que impulsa el crecimiento" de la comunidad y que atrae inversiones como las citadas fábricas.

"Alguien tendría que reflexionar que a lo mejor la oportunidad de que esta comunidad avance no está por la vía de vaciar Valladolid", ha mantenido, pues entiende que para cambiar la dinámica de Castilla y León se debe trabajar desde la política.

Eso sí, se ha mostrado "muy escéptico" porque lamenta que "ésto no es una comunidad autónoma, es una mancomunidad de nueve provincias en las que cada uno juega a lo suyo".

Así, ha puesto el "ejemplo" de los aeropuertos ubicados en Castilla y León, sobre los que se ha preguntado "desde cuándo puede haber cuatro aeropuertos en una comunidad autónoma que tiene 2 millones de habitantes", por lo que ha interpretado que la política de la Junta en la materia ha servido para que haya "vuelos a Barcelona".

"Hemos pasado de tener un aeropuerto en Castilla y León, que tenía vuelos a París, a Charleroi, a Milán, a Londres o a Düsseldorf a tener alguno para ir a Barcelona y uno que no vuela a ningún sitio", ha explicado, antes de concretar que "la política de Castilla y León se diseña pensando en que tiene que haber de todo en todas partes y eso es imposible".