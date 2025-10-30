Las puertas del parque de El Parral de Burgos estarán cerradas viernes y sábados entre las 23.00 y las 06.00 horas

BURGOS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha decidido que las puertas del Parque de El Parral se cierren los "viernes y sábados" de cada semana entre las 23.00 horas y las 06.00 horas.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha asegurado que esta decisión se toma para evitar actos vandálicos en el recinto que se inauguraba este pasado martes con la presencia de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Este horario se ha determinado por "cuestiones de seguridad y para evitar el vandalismo" en el interior de un parque que cuenta ya con 1.000 árboles, de ellos 300 recientemente colocados y más de 2.000 metros cuadrados de superficie de arbustos.

Será la Policía Local la que se encargue de "abrir y cerrar las puertas" cada noche y cada mañana, mientras el Ayuntamiento de Burgos y la empresa que gestiona la seguridad privada "lleguen a un acuerdo" para ampliar el contrato y poder llevar a cabo estas labores.

La inauguración de este recinto se llevó a cabo el pasado martes día 28 después de más de un año y medio de obras para mejorar el interior del parque.

El Parral cuenta con siete puertas en todo su perímetro y la decisión del Ayuntamiento es dejarlo abierto la mayor parte de la semana para el disfrute de los burgaleses y de los peregrinos que cruzan a diario la ciudad. Ayala ya advertía que por seguridad y para evitar actos vandálicos, la intención que tenía el Ayuntamiento de Burgos era cerrarlo determinados días, no en la totalidad.