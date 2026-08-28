El Puerto del Pico (Ávila), bajo cero en agosto, registra la mínima más baja del país este agosto con -0,1 ºC

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto del Pico, en el sur de la provincia de Ávila, ha registrado la temperatura mínima más baja del país este viernes, con -0,1 grados centígrados, y además ha sido la única estación de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) con temperatura por debajo de cero.

Según datos de la Aemet, este punto de la provincia de Ávila ha tenido la mínima más baja de esta jornada, en un frío final del mes de agosto que ha llevado el termómetro incluso por debajo de cero, algo relativamente inusual en los últimos años.

Entre las temperaturas más bajas del país hay varios registros más de Castilla y León, como Cuéllar (Segovia), con 2,9 grados de mínima, el sexto más bajo; y La Covatilla y Navasfrías, en la provincia de Salamanca, con 3,5 grados en ambos casos.