Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja de España con 10ºC

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de Puerto del Pico (Ávila) ha registrado la temperatura más baja del país en la mañana de este sábado, 9 de agosot, al alcanzar los diez grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De igual forma, otras cuatro provincias de Castilla y León aparecen en el ránking de las temperaturas más bajas de este sábado con las estaciones de Posada de Valdeón y Villablino, en León, en tercer y cuarto lugar al haber registrado 11,4 y 11,7 grados, respectivamente.

La estación de Sanabria, Robleda-Cervantes, en la provincia zamorana, por su parte, ocupa el sexto lugar al haber alcanzado una temperatura mínima de doce grados, mientras que en las estaciones de Cuéllar (Segovia) y Navasfrías (Salamanca) la mínima ha sido de 12,3 grados.