El punto de nieve de Santa Inés (Soria) se moderniza con 1,2 millones de inversión para ser "atractivo" todo el año

El presidente de la Diputación de Soria visita la nueva pista de remonte del punto de nieve de Santa Inés. - EUROPA PRESS

SORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria y la Junta, a través del Plan Soria, han invertido 1.283.213 euros en la modernización del punto de nieve de Santa Inés, un recurso turístico "de primer nivel" que busca ser "atractivo" durante todo el año.

En las instalaciones del punto de nieve, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha presentado este jueves esta actuación "estratégica para la provincia que surge del trabajo coordinado entre administraciones para modernizar y asegurar el futuro de este recurso turístico".

Serrano ha recordado que las instalaciones son propiedad del Ayuntamiento de Soria y de la Mancomunidad de los 150 Pueblos. La licitación pública ha estado gestionada por la Diputación. El contrato se firmó en 2024 para una inversión que asciende a 1.183.213 euros en toda la integración integral, no solo las actuaciones físicas.

"Se da un paso en eficiencia energética y modernización con la instalación de placas solares que van a permitir eficiencia y autonomía energética además de la reducción de costes", como ha señalado el presidente de la institución provincial.

Así, se han instalado grupos generadores y se ha ejecutado la nueva pista de remonte, lo que "permitirá que el punto de nieve deje depender exclusivamente de la nieve y pueda funcionar durante más meses al año", como ha señalado Serrano.

En este sentido, ha recalcado que el objetivo pasa por "desestacionalizar la infraestructura para que sea atractiva durante todo el año", también como turismo activo de naturaleza con rutas senderistas, de ciclismo de montaña o avistamiento de aves.

El presidente de la Diputación ha avanzado que esta intervención "tiene que venir acompañada de un proyecto futuro" donde se contemple una balsa, el cambio de remontes o los cañones, para lo que ya se trabaja con la Confederación Hidrográfica del Duero.

El objetivo final pasa por "convertir un recurso estacional en un motor permanente como uno de los mejores recursos para combatir la despoblación". "Un recurso turístico de primer nivel para la provincia de Soria donde Diputación y Junta hemos sido capaces de actuar en un entorno donde no somos propietarios", ha finalizado Serrano.