Quince cuadrillas de Diputación de Valladolid realizan tareas de prevención de incendios en la provincia

Trabajos de prevención de una de las cuadrillas de la DIputación. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid refuerza el programa de cuadrillas forestales, una iniciativa que pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia equipos especializados para la prevención de incendios, la conservación del medio ambiente y la mejora de espacios naturales y urbanos y que en esta campaña está formada por 15 cuadrillas con 78 trabajadores.

La plantilla está formada por capataces, auxiliares forestales y auxiliares medioambientales procedentes de personal propio de la Diputación y de personal del Plan Montel de la Junta de Castilla y León, que desarrollan su actividad durante un periodo de seis meses de trabajo escalonado entre febrero de 2026 y febrero de 2027.

Las bases de operación se distribuyen en distintos puntos estratégicos de la provincia, entre ellos Íscar, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas, Peñafiel, Valladolid y la finca Coto Bajo de Matallana.

Las cuadrillas ejecutan trabajos fundamentales como desbroces, tratamientos silvícolas, podas, aclareos, limpieza de sendas y riberas, adecuación de áreas recreativas y retirada de residuos forestales.

Estas actuaciones tienen como objetivo principal reducir el riesgo de incendios forestales, proteger la masa forestal y mejorar la seguridad de los núcleos de población. Asimismo, se realizan labores de restauración ambiental y mantenimiento de infraestructuras rurales, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible del entorno natural.

La planificación de los trabajos se realiza de forma coordinada desde el Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, que gestiona la asignación de zonas, la supervisión de las actuaciones, la gestión del personal, la formación y el suministro de medios materiales y equipamiento.

Las cuadrillas cuentan con maquinaria especializada como tractores desbrozadores, camiones de poda en altura, desbrozadoras, motosierras, sopladores y podadoras, además de herramientas manuales para la ejecución de los trabajos en el terreno.

BALANCE.

Hasta la fecha, la campaña ha alcanzado a 209 municipios, lo que supone el 93 por ciento de los ayuntamientos de la provincia, además de actuaciones en entidades locales menores. En total, se han realizado 575 encomiendas de trabajo desde el inicio de la campaña.

En esta fase inicial, la mayoría de las actuaciones se han centrado en zonas periurbanas con alta vegetación, especialmente sensibles al riesgo de incendios, y se han visto condicionadas en algunos casos por la climatología adversa. C