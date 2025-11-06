Una quincena de concejales de Cs en la provincia de Salamanca se une al proyecto de Nueve Castilla y León

SALAMANCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Doñinos y Carbajosa por Ciudadanos, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio, han anunciado este jueves su abandono del partido para unirse al proyecto de Nueve Castilla y León como concejales no adscritos.

Junto a ellos, han asegurado, lo harán "una quincena más" de concejales en localidades como Aldeatejada, Monterrubio de la Armuña, La Bastida, Guijo de Ávila, Narros de Matalayegua, Pelabravo, Sardón de los Frailes y Barbalos.

El proyecto de Nueve Castilla y León está liderado en Salamanca por Chavela de la Torre, que ha sido concejala de Economía, Hacienda y Empleo en Santa Marta de Tormes y, durante ocho años, vicepresidenta económica de la Diputación de Salamanca. "Todos sabéis que es conocedora, que tiene un gran historial político, una imagen inmejorable y que conoce la provincia como nadie", ha añadido sobre De la Torre Jesús de San Antonio.

De este modo, los nuevos concejales no adscritos han reconocido que defenderán a la nueva formación provincial y regional en las próximas elecciones. "Vamos a empezar a trabajar desde ya para preparar las elecciones de marzo a la Junta y, una vez que pasemos esas elecciones, sea el resultado que sea, trabajaremos para preparar las elecciones municipales de 2027" ha añadido De San Antonio.

Sobre los concejales de Ciudadanos que actualmente están gobernando en municipios como Villares, Alba de Tormes, San Cristóbal de la Cuesta o Vitigudino, ha admitido que no pueden dar ese paso "en este momento", pero sí "en el futuro", al constarle "esa ilusión y esa idea" de ir con Nueve Castilla y León en los próximos comicios.

"Esta es una decisión importante que hemos tomado desde la reflexión, la responsabilidad y el compromiso con Salamanca y con Castilla y León", han anunciado a las puertas de la Diputación de Salamanca en declaraciones recogidas por Europa Press.

Hernández ha incidido que el proyecto político de Ciudadanos despertó "en su momento" una "gran ilusión" y representó "alternativa real moderada y centrada en la defensa de los ciudadanos frente a los viejos esquemas de la política tradicional", pero que la realidad política hoy es "diferente".

"Ciudadanos atraviesa un momento en el que su presencia institucional y su capacidad de influencia son prácticamente inexistentes. Esto nos lleva con pesar, pero también con claridad, a dar un paso al frente con ilusión para seguir trabajando por Salamanca y por Castilla y León desde el nuevo proyecto como concejales no adscritos", ha subrayado Manuel Hernández.

Por su parte, Jesús Luis de San Antonio ha añadido que Salamanca y Castilla León necesitan "una alternativa que escuche, que aporte y que se deje de enfrentamientos y divisiones continuamente". "Yo creo que estamos viendo en todas las instituciones nacionales, y también de la región, que se están convirtiendo en circos y hay que cambiar todo eso. Yo creo que la sociedad civil se merece que se le escuche y que se resuelvan los problemas del día a día", ha abundado.