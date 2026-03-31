Una quincena de medios aéreos y terrestres trabaja para extinguir un incendio en Las Herrerías (León)

LAS HERRERÍAS (LEÓN), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de medios aéreos y terrestres trabaja para controlar un incendio que se ha iniciado este martes en la localidad leonesa de Las Herrerías, en el municipio de Vega de Valcarce.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogidos por Europa Press, el fuego se ha declarado a las 18.45 horas por causas que se encuentran en investigación.

Para el control de las llamas trabajan actualmente 15 medios aéreos y terrestres. En concreto, se trata de cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer, tres brigadas y un medio aéreo.