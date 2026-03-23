Una quincena de medios aéreos y terrestres trabajan frente a un incendio forestal en Riomanzanas (Zamora)

Vista aérea del incendio forestal en la localidad de Riomanzanas, en Figueruela de Arriba (Zamora). - @ATBRIF

RIOMANZANAS (ZAMORA), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal originado este lunes, 23 de marzo, en la localidad zamorana de Riomanzanas, perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba.

Este incendio se encuentra activo desde las 12.05 horas y en el lugar se encuentran, a las 14.30 horas, cuatro agentes medioambientales y celadores, tres cuadrillas terrestres, una autobomba, dos bulldozer y dos equipos de ELIF y BRIF.

Asimismo, entre los medios desplegados se incluyen cuatro helicópteros e hidroaviones, según los datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.