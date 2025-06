Quiñones avisa al Gobierno de que no consentirá "más engaños y fraudes" con el lobo: "No aceptamos su informe"

VALLADOLID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha advertido hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que no consentirá "más engaños y fraude" y que el informe "traído a su interés" que ha presentado en la reunión de directores generales y preparatoria para la Conferencia Sectorial donde se tiene que aprobar el censo del lobo carece de "aval científico".

"No tiene verosimilitud, no lo vamos a aceptar", ha zanjado el responsable del departamento autonómico en declaraciones a los medios durante la entrega material logístico estratégico de emergencias en Valladolid.

Un informe que según el Gobierno subraya que, a pesar del crecimiento en el número de manadas con respecto al último informe (2012-14) y que sitúa en 333 las manadas que hay en toda España, éstas no alcanzan las 500 "que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo".

Una conclusión que para Suárez-Quiñones deriva del intento del Gobierno de "impedir por todos los medios" que el cánido "no vuelva a ser gestionado por las Comunidades Autónomas". "Se resiste a cumplir la decisión europea, la de las Cortes Generales españolas, y va a buscar los subterfugios y manipulaciones que pueda encontrar para impedir que evitemos la sangría de 6.000 cabezas muertas al año por el lobo en Castilla y León y, por tanto, impedir que se dé un respiro a los ganaderos, a nuestros pueblos", ha argumentado.

El consejero ha lamentado que desde el Ministerio no se pise "el territorio" para comprobar que esta situación, en sus palabras, es "insostenible" y que el Ejeuctivo central no cumpla "nada de lo que se había acordado".

Al hilo de estas palabras, ha explicado que se había comprometido a presentar el censo en mayo, y lo hizo "ayer de manera sorpresiva" y a través de una "nota de prensa por su cuenta" con el objetivo de "lanzar mensajes como que el lobo está en estado de conservación desfavorable".

"No vamos a consentir que eso sea así. Se sacan de la manga un informe de supuestos científicos que dicen que tiene que haber 500 manadas para que el lobo esté en estado de conservación favorable. No le vamos a aceptar. Nosotros tenemos los informes de biólogos, veterinarios e ingenieros públicos, funcionarios públicos independientes que determinan y certifican esa evolución favorable. Y por tanto no vamos a aceptar que saquen de la chistera, con un juego de thrillerismo absoluto un informe que no tiene ninguna verosimilitud, que no está firmado, ni aval científico y sin tiempo para estudiarlo", ha continuado.

A este respecto, Suárez-Quiñones ha avanzado que habrá una nueva reunión preparatoria el próximo 11 de julio, para advertir de que no habrá un informe sexenal que "no esté aprobado por las Comunidades Autónomas". "Y no vamos a aceptar, por lo tanto, que el gobierno de España siga machacando a nuestros ganaderos, a nuestro medio rural y al propio lobo, porque los primeros que hemos conservado el lobo hemos sido las comunidades autónomas", ha abundado.

El consejero ha reconocido contactos constantes con las autonomías. "No nos van a pillar", ha insistido para señalar que examinarán ese informe "sacado de la manga" con mucho detenimiento y reiterar que él cree a los "biólogos, veterinarios e ingenieros que trabajan en la Junta. Nada más".