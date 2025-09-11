Quiñones comparecerá cuando concluya la época de máximo riesgo de incendios ya que quedan "semanas de mucha dificultad"

La Junta reivindica el "buena acuerdo" de 2022 y cree que se puede profundizar "en el futuro inmediato"

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá a petición propia en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de la gestión de la campaña de incendios cuando tenga datos definitivos y cuando se pueda dar por concluida la época de máximo riesgo, aún vigente.

Así lo ha avanzado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha insistido de forma expresa en que todavía quedan por delante que semanas y "algún tiempo de mucha dificultad y de mucho riesgo" en las que "hay que estar muy atentos" para concentrar todo el esfuerzo en ello.

A esto ha añadido que la Junta está centrada en estos momentos en la fase de la recuperación de los terrenos afectados por los incendios del verano, en las ayudas y en buscar la unidad de acción para atender los problemas de la gente.

El portavoz ha asegurado que la Junta ha "demostrado claramente" su vocación de "dar cuentas siempre" y ha recordado al respecto que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, compareció en un pleno extraordinario el pasado 29 de agosto, sin límite de preguntas y sin límite de tiempo.

"Lógicamente se seguirán dando explicaciones cuantas veces sean necesarias, cuantas veces sean oportunas y cuantas veces sean requeridos", ha aseverado Fernández Carriedo que ha confirmado por otro lado que habrá reuniones en el seno del Diálogo Social para analizar cómo seguir fortaleciendo los dispositivos "con más medios y más recursos" en el actual contexto de financiación autonómica.

El objetivo, ha avanzado, es establecer "el máximo nivel de acuerdo y de consenso" con los representantes de los trabajadores y seguir avanzando en esa dirección, en línea del "importante acuerdo" suscrito en 2022, al que se ha referido como "un buen acuerdo que se puede profundizar en el futuro inmediato".

RESPETO A LA REPROBACIÓN DEL CONSEJERO QUE MANTIENE LA CONFIANZA

Preguntado por la reprobación de las Cortes al consejero de Medio Ambiente, Fernández Carriedo ha expresado el "respeto" del Ejecutivo a las votaciones que se producen en el Legislativo --Juan Carlos Suárez-Quiñones fue reprobado con el voto a favor de PSOE, UPL, Soria ¡Ya! y Grupo Mixto, la abstención de Vox y el rechazo de PP y de los dos procuradores no adscritos--.

Dicho esto, ha defendido que siempre es mejor que haya un clima de acuerdo y de consenso frente a la "batalla política y partidista" si bien ha insistido en que la Junta respeta las posiciones de los grupos políticos y el debate parlamentario.

Por otro lado, ha asegurado que el presidente de la Junta no ha cambiado de opinión respecto al mensaje de respaldo al consejero de Medio Ambiente que trasladó en el pleno del pasado martes. "No ha cambiado de opinión y, por tanto, sigue teniendo la misma opinión que manifestó hace ahora menos de 48 horas", ha añadido.

El portavoz ha explicado por último que Juan Carlos Suárez-Quiñones es "plenamente consciente" de las competencias que tiene cada una de las instituciones que trabajan en la lucha contra los incendios forestales y de los ámbitos de actuación.