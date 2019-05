Quiñones promete que la Junta "finalizará en 2021 la transformación completa de 9.000 hectáreas" en Payuelos

Publicado 20/05/2019 14:14:47 CET

LEÓN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha comprometido a que la Junta de Castilla y León "finalizará en 2021 la transformación completa de 9.000 hectáreas" en la Comunidad de Regantes de Payuelos (León).

Así lo ha explicado el consejero, que este lunes ha mantenido un encuentro con la Comunidad de Regantes de Payuelos donde les ha transmitido lo que está realizando la Junta de Castilla y León en torno a esta zona.

Por este motivo, Suárez-Quiñones ha querido eliminar la incertidumbre de los regantes y ha recordado que la Junta ha invertido "13 millones de euros" en suministros eléctricos que se han dirigido a cinco actuaciones de las que tres aún están en ejecución, otra se terminará en 2020 y la última aún no se ha adjudicado.

En torno a la transformación del Canal Bajo de Payuelos, petición de la comunidad de regantes de la zona, ha explicado que se trabaja "en cuatro sectores", en el que solamente uno está a punto de terminar las obras "inmediatamente".

En este sentido, ha expresado que otro "está en producción" y el resto tienen las miras puestas en 2021 cuando será una realidad, algo que ha calificado de "esencial" para el desarrollo económico de esta comarca.

Alrededor de 9.000 hectáreas de regadío en las que faltan por adecuarse los sectores de la Dirección General de Regadíos y "14 sectores por ejecutar" que dependen del Gobierno de España.

Suárez-Quiñones ha explicado que la zona de Payuelos siempre se ha caracterizado "por sus cultivos de calidad" y que esta renovación en el regadío, que ha señalado será "ecológica y eficiente", permitirá ser "competitivos" con respecto a Europa.

RELEVO GENERACIONAL

Además, ha reconocido que la Consejería de Agricultura y Ganadería apostará por "un relevo generacional" en las explotaciones agrícolas y ganaderas y ha puesto énfasis en que 900 jóvenes se han incorporado "en los últimos tres años".

El presidente de la Comunidad de Regantes de Payuelos, Jorge Álvarez, ha confirmado que "es vital" que se lleven a cabo las obras ya que, de no realizarse, la amortización del Canal Bajo "no llega a los agricultores y no tienen a quién cobrar".

Por último, ha señalado que las 38.000 hectáreas transformadas "generarán mucha riqueza" y ha lamentado "el retraso" en las obras en una zona con importante despoblación donde hay muchos jóvenes "esperando".